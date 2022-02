Smiley şi Gina Pistol au decis deja ce cadou îi vor oferi lui Josephine, când va împlini 18 ani

Smiley şi Gina Pistol se pregătesc de prima aniversare a fiicei lor. Josephine va împlini un an luna viitoare, pe 9 martie, iar părinții ei i-au pregătit deja cadoul, dar pentru majorat.

În cadrul unui podcast, artistul a declarat că înainte ca Gina Pistol să ajungă la maternitate pentru a da naștere fiicei lor, au făcut o înregistrare video în care au încercat să-i transmită micuței cât de mult o iubesc.

Smiley a mai precizat că nu se va uita la filmare, ci o va viziona în premieră, alături de fiica sa, în ziua când ea va împlini 18 ani. Această idee a fost inspirată de părinţii lui Smiley, care i-au făcut un cadou similar, atunci când împlinit 18 ani.

„Noi am făcut o treabă, fix înainte să plecăm la maternitate. Eu i-am zis Ginei că aș vrea să facem o filmare, la Josephine în cameră, să-i vorbim ei la 18 ani (n.r să-i transmită un mesaj). Și Gina mi-a zis că nu poate, că o să plângă… dar fix înainte cu jumătate de oră sau o oră, înainte să plecăm la maternitate, am pus telefonul să vorbim. Nu ne-am făcut niciun plan, am zis hai să vorbim despre ce simțim. Și atât am zis… draga noastră Josephine, și am început să plângem amândoi ca proștii.

Dar până la urmă am reușit să spunem niște lucruri, pe care eu nu mi le amintesc, nici nu pot să mă uit la filmare acum, dar vrem să i-o dăm la 18 ani. Eu am învățat asta de la ai mei. Părinții mei, când am făcut 18 ani, mi-au făcut cadou o înregistrare cu mine la 3 ani”, a spus Smiley.