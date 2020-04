Smiley și Gina Pistol, din nou împreună în fața camerelor de luat vederi

Fac parte din showbizz românesc deși lucrează la televiziuni diferite și nu au voie să apară împreună la niciuna dintre acestea. Insă simpaticul Smiley alias Andrei Tiberiu Maria și iubita lui Gina Pistol au găsit soluția să apară împreună fără probleme și să și câștige bani din acest lucru.

Smiley Omul are un vlog și de câteva săptămâni face niște emisiuni din izolare cu ce are la îndemână. Astfel că în episodul de acum două săptămâni a avut-o invitată pe iubita lui lui Gina Pistol și chiar au schimbat câteva drăgălășenii, un sărut și un “te iubesc”, au povestit ce au mâncat și ce fac în izolare. Cu ocazia următorului vlog solistul a povetit că apariția iubitei lui i-a adus și mai mulți urmăritori, alegând să mai facă un episod în care apare Gina Pistol. Iar de data aceasta să îl tundă. Însă cu grijă. „Dragii mei, a sosit momentul în care nu mai am de ales şi trebuie să mă tund.

Nu ştiu cum, nu ştiu ce va ieşi, dar pregătiţi-vă pentru surpriză. Astăzi mă voi lăsă tuns. Mă las pe mâinile ei (n.r. Gina Pistol), atât de delicate, atât de talentate şi precise”, a povestit Smiley pe Youtube pentru vlogul său. „Numai asta am făcut toată noaptea, m-am gândit la tunsoare. O să fie o surpriză”, a declarat și Gina Pistol, la rândul ei. Chiar dacă a fost stresat și a avut foarte multe emoții, Smiley a avut încredere în femeia iubită și nu a părut că regretă niciun moment că s-a lăsat pe mana ei: „Încă o pastilă folositoare în izolare. Las-o să te tundă, nu ştii cum vei arăta după, dar ea cu siguranţă se va bucură foarte tare să te tundă. Cam asta a fost, sper că a ieşit ceva bine, eu nu văd ce se întâmplă la spate. Eu sunt bucuros, mulţumesc, Gina! Nu ştiu cât mă costă treaba asta”, a spus Smiley înainte de a vede rezultatele. La final vedeta i-a reproșat că trebuie să adune părul lăsat, iar Smiley a glumit că nu este salonul lui.