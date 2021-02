Street fashion | Moda utilitară și pandemia

Recent, siluetele fit au fost înlocuite cu ținute largi, mai practice. O tendință de inspirație militară, pe care pasionații de modă o rezumă într-un singur cuvânt: utilitate.

A sosit timpul ca femeile să umble în garderoba bărbaților (o parte din vină o poartă și pandemia) , doar pentru a fi în tendințe. Din fericire, creatorii de modă dar și marile mărci ready-to-wear au reușit să anticipeze cererea, oferind diverse piese, care să definească trendul.

Cum a apărut moda utilitară

Utilitarismul este legat de stilul anilor ’30-’40 și a fost influențat în mare parte și de atmosfera tensionată al războiului mondial. În această perioadă hainele au mai mult un rol funcțional și utilitar, adică își îndeplineau strict rolul de a acoperi corpul. „Use it up, wear it out, make it do or do without”.

Astfel, moda devine un instrument de promovare al acestor reguli și designerii pun umărul la efortul general propunând modele care să facă față regulilor respective și promovând stilul utilitar – taioare cu influențe militare, salopete.

În anii ’40 silueta feminină este caracterizată de umerii proeminenți cu pernițe, peplum, taioare la un rând de nasturi cu talie marcată și cu influențe cazone, tiv sub genunchi, fuste drepte cu un pliu dublu sau 2 pliuri simple, pantofi butucănoși de zi sau pantof cu toc decupați la vârf pentru seară.

Uitată mai târziu, în anii 1950, tendința utilitară a fost reluată în 1971, când couturierul Yves Saint-Laurent și-a prezentat colecția Liberation și a marcat astfel nașterea vintage-ului.

Piese utilitare la modă

Îmbrăcămintea utilitară, pe care motorul de căutare Lyst a reușit să o identifice, se bucură deja de mare succes.

Moda este ciclică iar geaca army, de camuflaj, își câștigă anual dreptul la un comeback glorios. Este un gen de haină mereu la modă datorită stilului basic utilitar șic. Una dintre calitățile care o fac atât de apreciată este capacitatea acestei jachete de a arăta la fel de bine într-un look casual, de weekend, dar și într-o ținută smart casual urbană sau acoperind o rochie de cocktail.











Pentru un mix & match reușit puteți să purtați geacă army cu o ținută eleganta albă cu pantaloni palazzo sau ca o completare la niște pantaloni culotte, alternativă fresh a clasicului jeans pentru un look relaxat.

Într-un fel, jacheta de camuflaj merită un loc de cinste în garderobele noastre, alături de clasicele geci din denim și de motor. Va arăta nemaipomenit pentru zilele răcoroase împreună cu o rochia cămașă din denim sau cu rochie din jeans dreaptă.

Să nu uităm de costumul de lucru, pantalonii cargo, jacheta matlasată , parka, trenciul sau jacheta fără mâneci, concepută inițial pentru ca militarii să-și agațe muniția sau pescarii, cârligele.