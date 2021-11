Tatăl Andreei Bălan, mesaj tăios la adresa lui George Burcea

George Burcea se află în mijlocul unui scandal mediatic după ce a făcut declarații controversate pe internet. Actorul a stârnit furia internauților după ce a instigat la violență împotriva femeilor.

Deși ulterior a revenit cu scuze publice, derapajul său îl va costa mult.

Chiar și fostul său socru, Săndel Bălan a reacționat la afirmațiile actorului. Tatăl Andreei Bălan a declarat pentru impact.ro că toți plătesc pentru greșeli și că nu este normal ce a făcut deoarece are și el două fete.

„Mai devreme sau mai târziu, toți plătim pentru greșelile noastre. Plătește pentru ceea ce face, nu poți instiga la violență, să îți bați femeile sau iubitele, are și el două fiice.”, a spus Săndel Bălan.

Iubita sa i-a sărit în apărare

Și iubita sa, Viviana Sposub, a reacționat la această situație.

„Încerc să îmi adun gândurile și să expun cât mai clar opinia pe care o am în legătură cu ce se întâmplă de 24 de ore încoace. George este partenerul și sprijinul meu constant de peste un an de zile, dar îmi doresc să tratez situația aceasta cât de obictiv pot eu. Mentalitatea expusă în acel live nu mă caracterizează absolut deloc. Acele remarci nu ar trebui folosite în niciun context vreodată. Pot înțelege o reacție nervoasă cauzată de hate-ul pe care el îl primește constant de doi ani, dar asta nu justifică felul în care el a vorbit despre o reală problemă cu care femeile (și nu numai) se confruntă”, a scris bruneta pe Instagram.

Mai mult decât atât, Viviana declară că spusele lui Burcea nu îl caracterizează absolut deloc și asta pentru că el este unul dintre oamenii care militează împotriva violenței în familie, dar și pentru că a fost victima unor traume asemănătoare în copilărie.

„George militează pentru lupta împotriva violenței domestice de foarte mult timp, greșeala pe care a făcut-o contribuie tocmai la normalizarea bătăilor pentru anumite femei care ”merită”. Nimeni nu merită să fie agresat, indiferent de context. Am fost părtașă la tot procesul lui de vindecare a traumelor din trecut, iar scrierea acestei cărți a constituit o etapă importantă. Știu toate poveștile lui de viață, mi le-a povestit plângând și tocmai de aceea am fost surprinsă de afirmațiile făcute de el pe live. Repet, nu rezonez cu ideile expuse în reacția lui nervoasă de pe live și nu voi fi niciodată de acord cu violența, de orice fel ar fi ea. Cu toate acestea, consider că acum, mai mult ca niciodată, trebuie să ofer sprijin și înțelegere partenerului meu în procesul lui de vindecare”, a continuat vedeta.

„Nu rezonez cu ideile expuse în reacția lui nervoasă”

Vedeta mărturisește că, dacă vreodată ar fi fost victima violenței în cuplu, ar fi reacționat imediat și ar fi ieșit din relația cu George Burcea.

„Iar pentru toți cei care mă întreabă dacă am avut parte de violență în această relație: George nu a avut niciodată un comportament agresiv față de mine! Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, aș fi semnat imediat fapta și aș fi părăsit relația, exact cum sfătuiesc să facă orice femeie care trece printr-o astfel de traumă. Să vorbească despre asta cu cineva, să tragă un semnal de alarmă și să facă tot posibilul să plece din acea situație. George nu este un agresor! Cu toate astea, ceea ce a făcut este greșit din orice unghi ai privi și va trage ponoasele spuselor sale. Dar sunt sigură că asta nu-l va opri din a lupta împotriva violenței domestice”, a conchis Viviana Sposub.

După valul de critici care s-a abătut asupra sa, directorul editurii Hyperliteratura a luat decizia de a retrage cartea lui George Burcea.