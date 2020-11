Transformarea sacoșei de rafie în haute couture

Fotograful nigerian Obinna Obioma și-a folosit creativitatea pentru a pune în valoare o pungă de plastic iconică din Africa de Vest ca metodă de reflecție asupra migrației.

Recunoscută în întreaga lume, această sacoșă de rafie a fost de multă vreme deosebit de populară pe piețele din Africa de Vest. E folosită frecvent și de români, atunci când își fac aprovizionarea la piață.

Emblema imigranților

În anii 1980, sute de mii de imigranți fără acte, în mare parte ghanezi, și-au luat în grabă bunurile după ce au primit un preaviz scurt pentru a părăsi Nigeria. Au folosit această sacoșă de rafie, care a devenit cunoscută sub numele de Ghana Must Go. Se pliază ușor pentru a încăpea în orice buzunar, de aceea au preferat-o ghanezii disperați. De atunci, ei cer la piață pur și simplu o Ghana Must Go – o frază folosită adesea, în ciuda amintirilor dureroase pe care le trezește în unii ghanezi.

„Îmi amintesc că i-am întrebat pe părinții mei și alte rude mai în vârstă despre originea sacoșelor, pentru că am crezut că au un nume interesant”, a spus Obinna Obioma, care are sediul în New York City.

Un accesoriu care transportă cultură

Fotograful reflectă asupra modului în care sacoșele și-au depășit statutul de curier și sunt folosite ca simbol personificat al migrației. Ele nu sunt folosite doar pentru a transporta mărfuri, ci și cultură, moștenire și amintiri.

Împreună cu artistul vizual nigerian Chioma Obiegbu și stilistul de modă Wuraola Oladapo, ei creează piese pe care Obinna le descrie ca fiind o fuziune de modele occidentale și africane.

„În unele dintre modelele din două piese, partea superioară este puternic influențată de estetica modei occidentale, în timp ce fusta a fost concepută pentru a reflecta Africa de Vest.” Există, de asemenea, o gele (n.r. un fel de turban purtat de africance) care este în mod tradițional identificată ca o declarație de modă africană.







„Sacoșele evocă migrația nu ca un cuvânt pentru a descrie călătoria, ci ca o ființă vie – cu fiecare frontieră traversată – un migrant ia ceva nou și lasă ceva în urmă”, a spus Obinna.

„Geanta” Ghana Must Go a parcurs un drum lung, inclusiv o interdicție impusă în 2017 de KLM și Air France, care au spus că s-ar putea rupe și astfel să înfunde sistemele de livrare a bagajelor pe aeroport. Interdicția a stârnit proteste, autoritățile ghaneze descriind-o „nu doar insultătoare, ci rasistă și discriminatorie”, dat fiind că geanta era folosită în mod obișnuit de călătorii africani.

Sacoșele evocă migrația nu pentru a descrie călătoria, ci ca pe o ființă vie. Obinna Obioma, fotograf nigerian

Geanta este, de asemenea, asociată în Nigeria cu utilizarea de către politicienii corupți pentru a transporta numerar, în special în timpul alegerilor. Și-a păstrat această reputație, chiar dacă multe tranzacții sunt acum efectuate prin bănci.







Dar gențile Ghana Must Go sunt încă foarte populare în Africa de Vest și se vând în diferite dimensiuni și culori, de la galben cu modele până la un gri durabil, preferat de comercianții de pantofi second-hand. Sunt încă ieftine și au acea capacitate aparent magică de a produce un centimetru suplimentar de spațiu chiar și atunci când par a fi complet pline.