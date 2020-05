Andreea Bănică și soțul au avut parte de un eveniment special în familie

Toată lumea știe că solista are o familie frumoasă, doi copii reușiți și un soț cu care colaborează muzical de ani de zile. Cei doi se iubesc în continuare și au o căsnicie fericită iar zilele trecute solista a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care a povestit fanilor ei ce sărbătorește. Andreea Bănică este o femeie fericită și își iubește în continuare soțul, pe impresarul Lucian Mitrea cu care are doi copii frumoși, o fată și un băiat. Solista a avut parte de o aniversare în famiile și a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

“Nu ne putem alege famila în care ne naștem, dar putem să ne imaginăm cum am vrea să fie cea pe care o construim. Mi-am dorit de mică să am lângă mine un singur bărbat, prima mea iubire să fie și ultima și să clădim împreună ceva frumos. Suntem împreună de 26 de ani, iar de 11, respectiv de 3 jumătate, am devenit mai bogați decât mi-aș fi imaginat vreodată, pentru că am primi doi îngerași care dau sens vieții noastre. Ei sunt totul pentru mine: puterea mea, oxigenul meu, inima mea”, a scris Andreea Bănică pe pagină ei de socilaizare lîngă o fotografie cu toată familia. Cârcotașii au susținut de multe ori că vedeta și soțul ei ar fi în pragul divorțului, iată că povestea celor doi continuă. Și au dat peste nas rautaciosilor care spuneau că se vor despărți. În plus, cei doi doi își vor deschide și un hotel la mare, la Eforie Nord, acolo unde au vândut un teren.