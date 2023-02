Dieta banală cu care Luminiţa Anghel a reușit să slăbească

Luminița Anghel nu-şi arată deloc vârsta, deşi a împlinit 54 de ani pe 7 octombrie 2022. Cântăreaţa are o siluetă impecabilă şi se menţine la acceaşi greutate ca atunci când debuta în industria muzicală.

Luminița Anghel este conştientă că arată impecabil, dar a dezvăluit că acest lucru presupune unele eforturi. Astfel, artista parcurge câte 10 kilometri pe jos şi are grijă să nu mai mănânce nimic după ora 16:30.

„Eu fac sport cu fetele mele, în mai fac doi ani de când fac 10 kilometri pe zi de mers sportiv, combinat cu fasting. După ora 16:30 nu mai mănânc niciodată nimic. Excepții la petreceri, dar merg foarte rar la petreceri, poate o dată la luni de zile, nu prea ies din ritmul meu nici în week-end. Mănânc ce vreau, dar moderat. Fac sport mult, cum am zis, în luna mai împlinesc doi ani, fac 10 kilometri stradal. Vară, iarnă, toamnă, oricum e vremea, eu fac sport”, a spus Luminița Anghel pentru Click!.

Vedeta a dezvăluit că a avut la un moment dat probleme cu kilogramele în plus, iar acum cântărește 53 de kilograme, la fel cât cântărea în tinerețe.

„Am început să fac sport pentru sănătate. Am avut niște probleme de sănătate în 2019 cu piciorul și mi-a fost recomandat să fac cel puțin patru kilometri de bandă. De mers pe jos sau bandă. Am bandă acasă, dar nu făceam. Am găsit gașca de fete cu care fac sport acum, am fost perseverentă. În afara faptului că mă simt foarte bine de când fac sport, acum am o greutate pe care o aveam acum 17-18 ani, intru în hainele de atunci, de când am fost la Eurovision”, a mai spus Luminița Anghel.