Angelina Jolie revine în postura de regizor cu un nou film despre război

Angelina Jolie va reveni în spatele camerei de filmare pentru a regiza „Unreasonable Behaviour”, un lungmetraj despre viaţa fotoreporterului britanic Don McCullin, unul dintre cei mai aclamaţi fotografi din lume. Este un film bazat pe autobiografia cu același nume, din 1990.

Don McCullin este unul dintre cei mai prestigioşi fotoreporteri de război. S-a născut la Londra şi şi-a început cariera ca asistent de fotograf până când a fost trimis corespondent în conflictul din Irlanda de Nord şi în războiul din Vietnam unde munca sa a primit o recunoaştere deosebită.

Don McCullin

„Sunt onorat să-i aduc viața pe ecranul cinematografului”, a spus Angelina Jolie într-o declarație publicată de Deadline joi. „M-au atras combinaţia de curaj şi omenie, angajamentul său absolut de a prezenta adevărul războiului, empatia şi respectul faţă de cei care suferă consecinţele războaielor”, a subliniat actrița americană.

Jolie spune că speră să „facă un film fără compromisuri, precum fotografiile lui Don McCullin”. „Un film despre oamenii şi evenimentele extraordinare pe care le-a portretizat, prezentând totodată mărirea şi decăderea unei ere unice în jurnalismul de război”, a explicat ea.

McCullin a fost impresionat de cea mai recentă lucrare regizorală a Angelinei Jolie, First They Killed My Father, care este despre activistul cambodgian pentru drepturile omului Loung Ung. În producția din 2017 este vorba despre conflictul din Cambodgia. „Simt că mă aflu pe mâini bune, capabile şi profesioniste”, spune fotograful în vârstă de 85 de ani.

Actorii principali ai filmului nu au fost încă anunțați. De asemenea, nu este încă clar când filmul va fi prezentat în cinematografe. Știm că Tom Hardy şi Dean Baker vor produce “Unreasonable Behaviour”, în timp ce Gregory Burke va scrie scenariul viitorului film.

În calitate de regizor, Angelina Jolie are experienţă în domeniul filmelor ce abordează conflictele contemporane. Ea a prezentat războiul din Bosnia în In the Land of Blood and Honey (2011), iar în Unbroken (2015) a adaptat pentru marele ecran memoriile alergătorului olimpic Louis Zamperini, care a fost capturat de armata japoneză în al Doilea Război Mondial.