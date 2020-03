Ce surprize pregătește graviduța Laura Cosoi fanilor săi

De 8 martie vedeta a anunțat că este însărcinată a doua oară și ea și soțul ei Cosmin vor mai avea o fetiță. Însă acum Laura Cosoi este consemnată acasă, la domiciliu, în Târgu Mureș, unde s-a retras la socrii și se joacă cu fiica și muncește pentru proiectele ei.

Pentru Laura Cosoi zilele acestea sunt altfel de când a anunțat pe 8 martie că este însărcinată din nou. În plus, vedetă a plecat de acasă, pe 12 martie, când a plublicat următorul mesaj. “Am pornit la drum. Am analizat situația și țînând cont că suntem în vacanță oarecum, dar totuși nu putem să ne plimbam pe unde vrem, am hotărât să mergem la Tg mureș. Rita stă cu bunicii, se joacă în curte, eu pot să mai scriu ceva articole pentru blog, mai testez rețete, poate apuc să și citesc și dacă este vreme bună dăm o fugă și la țară că să ne bucurăm cât mai mult de natură. Cam astea sunt planurile noastre”, a scris vedetă. Am stat de vorba cu Laura Cosoi care a povestit exclusiv pentru Tabu ce proiecte are pentru următoarea perioada. “Sunt la Târgu Mureș cu socrii, Rita și soțul meu, care are ceva treaba. Acum lucrez la un articol pe blog despre activități pe care le poți face cu copilul atât afară cât și în casă, afară mă refer dacă ai curte. Pe de altă parte nu trebuie să fim maniaci, obsedați. Poți face foarte bine de exemplu să iei copilul, să te urci în mașină proprie, să iei o bicicletă, să te duci undeva la pădure, să te plimbi. Da să nu ajungi in spații închise cu aglomerație. În afară de asta, cât de curând voi primi layoutul final de la Curtea Veche al cărții de bucate pentru copii care va fi lansată cât de curând. Așa încât lucrez chiar dacă sunt plecată, lucrez la a treia carte de bucate pentru copii”, a povestit actrița.