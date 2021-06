Ce fată frumoasă are Anghel Iordănescu! Mezina selecționerului va da lovitura în televiziune

Pe Tata Puiu îl știe foarte multă lume, însă puțini sunt cei care cunosc faptul că fostul antrenor al Naționale de fotbal a României are o comoară acasă.

Anghel Iordănescu are 4 copii, trei băieți – Edi, Andrei și Alexandru – și o fată, Maria, mezina optând pentru o carieră în televiziune. Frumoasa blondină, în vârstă de 25 de ani, iubește și sportul, motiv pentru care a devenit imaginea uneia dintre cele mai prestigioase televiziuni sportive din țară.

Maria Iordănescu a trecut cu brio de castingul pentru rolul de prezentatoare a știrilor sportive, așa cum și tatăl și fratele ei erau convinși că se va întâmpla.

Dintre cele 60 de fete care s-au „bătut” pentru postul de moderator TV, fata fostului selecționer Anghel Iordănescu a fost cea care a trecut proba de foc.

„Emoţiile cele mai mari tata le avea la loviturile de la 11 m. Aceeaşi emoţie, adevărat nu cu aceeaşi intensitate pe care o simţea tata, am trăit-o şi eu. Am simţit bucurie că mi s-a oferit această şansă, dar şi o emoţie puternică pentru ce va urma. Pentru că ştirile trebuie să câştige întotdeauna. Fiecare pas pe care îl voi face, cu siguranţă, mă va ajuta să ajung mai aproape de public şi să am, în final, sentimentul lucrului bine făcut. Mai mult decât atât, propunerea Prima TV mă motivează pentru că nimic nu se poate face fără echipă. Eu am avut şansa să am un debut la pupitrul ştirilor Look Sport Plus şi să învăţ de la cei mai buni. Oamenii de la Cluj m-au aruncat în joc, ca titular, preţ de câteva luni, iar acum mă voi alătura echipei Prima TV de la Bucureşti, fapt care mă obligă să fiu un coechipier bun, un coleg pe care ceilalţi să se poată baza”, a declarat Maria Iordănescu, conform celor de la Pagina de Media.