Ce mesaj a transmis Andreea Bălan după ce a aflat că George Burcea și Viviana Sposub se despart

Zvonurile precum că fostul ei soț George Burcea se desparte de asistenta tv Viviana Sposub au ajuns, evident, și la urechile Andreei Bălan. Artista a transmis un mesaj subtil pe această cale.

În vreme ce George Burcea are probleme în relația cu Viviana Sposub, Andreea Bălan și-a găsit echilibrul și îi merge cât se poate de bine, iar mărturie stă o postare a sa pe rețelele de socializare. Postarea ei apare ca o reacție la toate aceste informații despre o eventuală separare între actor și Viviana. Fosta soție a lui George Burcea a postat o fotografie, cu un mesaj subtil pentru tatăl fetițelor ei, după cum au interpretat chiar fanii artistei.

„Odată ce devii neînfricat, viața devine nelimitată”, este mesajul pe care Andreea Bălan l-a postat la o fotografie în care apare zâmbind, fiind într-o formă de zile mari. Fanii sunt de părere că artista a trecut deja cu bine peste divorț. Iar relația cu Tiberiu Argint pare să îi priască extrem de mult artistei.

Relația dintre Viviana Sposub și George Burcea se află sub semnul întrebării, iar apropiații cuplului au mărturisit că frumoasa șatenă este foc și pară pe cel care i-a fost iubit timp de un an de zile. Totul a pornit, spun ei, de la o petrecere cu băieții, la care acesta ar fi rămas până dimineața. Viviana Sposub l-a șters pe George Burcea de la urmăritori, pe Instagram, iar pozele cu el au dispărut de la profilul ei. În plus, ea nu vrea să îi mai răspundă nici la mesaje, la nimic.