Ce nume și cum l-au ales Lili Sandu și iubitul pentru băiețelul lor

Mai are câteva săptămâni sau zile pînă naște și vedeta de televiziune și solista Lili Sandu vrea să lase totul în ordine când merge la spital. Astfel că ea și iubitul ei, modelul Silviu Tolu au hotărât care va fi numele micuțului lor, care este posibil să se nască de ziua tatălui lui.

Astfel că cei doi s-au jucat cu cei de pe rețelele de socializare și le au propus să ghicească numele copilului care se va naște în curând. “Mereu când am fost întrebați de numele lui bebe am evitat răspunsul pentru că ne doream să l ținem pentru prima dată în brațe și să simțim că i se potrivește. Eh în urmă cu câteva seri, am avut o surpriză din partea lui, l am visat pentru prima dată și atunci când l-am întrebat “cum te cheamă” mi-a răspuns senin T… J.. Acum nu mai avem niciun dubiu, prenumele TJ it is! Va lansăm provocarea odată cu inițialele, să ghiciți prenumele!” au scris cei doi îndrăgostiți pe rețelele de socializare lîngă niște imagini cu initatialele din baloane.