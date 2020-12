Ce spune Mihaela Rădulescu despre iubita lui Dani Oțil. Nimeni nu se aștepta!

Mihaela Rădulescu și Dani Oțil au format un cuplu vreme de câțiva ani. Cei doi au luat-o pe căi diferite, dar au rămas prieteni. Prezentatorul de la Neatza a mărturisit în mai multe rânduri că vedeta de la Monaco înseamnă foarte mult pentru el, la fel şi părerile sale în legătură cu vreo sau chiar soţie.

Mihaela a vorbit pentru prima dată despre iubita lui Dani Oţil, Gabriela Prisacariu.

„Eu vreau să știu dacă și viitoarea soție îmi mulțumește, pentru că, de obicei, femeile au niște ego-uri când aud o frază din asta. Nu o mai halesc pe aia de la care a învățat el nu știu ce pentru tot restul vieții. Așa suntem noi, femeile (râde).

Eu sper să mă iubească și actuala lui soție. Sper să înțeleagă că eu realmente mă bucur pentru ei. Unde să o cunosc?! Doamne iartă-mă. Nu am cunoscut-o.

„Ce om și bărbat mișto este Dani”

Am văzut-o, că doar am și eu Internet. Mă bucur pentru el și îți spun și de ce. Pe ea chiar nu o cunosc. Aș putea spune că mă bucur și pentru ea, pentru că știu ce om și bărbat mișto este Dani, dar mă bucur în primul rând pentru el. Aveam așa un sentiment… Am simțit că i-am încurcat puțin viața, vedeam că nu se mai duce în nicio direcție.

Mi-ar fi plăcut să-l văd mai devreme însurat, cu copii, cu tot ce trebuie. La noi treaba asta era imposibilă, pentru că era genul de relație imposibilă. Fiecare era în țara lui și cu treaba lui. Mă bucur realmente pentru el. Doamne ajută să fie fericit! Să aibă câți copii vor ei”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru Viva.ro.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au anulat căsătoria anul acesta din cauza crizei epidemiologice provocată de virusul SARS-CoV-2, însă, recent, Loredana Groza i-a propus prezentatorului să le fie nașă împreună cu soțul ei.

Fanii „matinalului de la Neata” au fost luați prin surprindere de pasul uriaș pe care l-a făcut atunci când a cerut-o în căsătorie pe frumoasa care a devenit cunoscută odată cu participarea la Next Top Model by Cătălin Botezatu.