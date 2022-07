Cum a ajuns Theo Rose să ocupe scaunul de jurat la „Vocea României”

Theo Rose va ocupa locul de jurat pe scaunul îndrăgitului show TV, „Vocea României”, alături de Smiley, Irina Rimes, Tudor Chirilă și Denis Roabeș (The Motans).

Aceasta a vorbit public despre această experiență și despre cum a ajuns, de fapt, în rolul de jurat.

„Eu nu cred că mi-am dorit așa de mult proiectul ăsta și când am fost întrebată înainte dacă mi-ar plăcea. Eram într-un podcast, la Horia Brenciu, el mi-a pus întrebarea asta: Dacă ai primi propunerea să devii antrenor în juriul Vocea României?

Am zis că aș refuza, pentru că am zis că e mult prea devreme ca eu să fac chestia asta, cred că nu e momentul potrivit, cred că mai am multe de demonstrat ca să ajung să ocup un loc în juriul de la Vocea României. Astea au fost cuvintele mele. Am fost chemată la casting, eu nu am probleme, la castinguri mă duc, le încerc pe toate și de undeva sare iepurele”, a mărturisit cântăreața într-un interviu pentru Libertatea.

Theo Rose s-a temut de rolul de jurat

Cântăreața a povestit că s-a temut de rolul de jurat, deoarece consideră că mai are de demonstrat „niște lucruri”, în industria muzicală pentru a ajunge să aibă credibilitate în fața concurenților. Această a explicat că ea are studii tehnice în muzică, însă din cauza vârstei consideră că mulți nu ar lua în calcul acest lucru.

În interviul acordat, a mai specificat faptul că Smiley este cel care a convins-o să se implice în această experiență.

„M-am dus la castinguri, apoi am purtat discuții cu producătorii și eu le-am spus: Băi, eu singură nu aș veni, să ocup acolo un scaun, nu simt că e momentul pentru mine, nu o să am probabil credibilitate în fața concurenților pentru că sunt nouă, sunt mică, știu exact ce am de oferit. Eu am studiat, sunt un om care are noțiuni muzicale și tehnice, dar îmi e frică că nu vor avea încredere în mine, adică eu cred că mai am de demonstrat niște lucruri ca să pot să-i fac pe concurenți să aibă încredere în mine.

Atunci, Smiley a zis: Ia stați așa! Hai cu mine pe scaun la Vocea României! Hai să îți arăt eu cum se face, că trebuie să ai încredere în tine, în chestia asta pentru că avem de învățat de la absolut oricine și tu ești una dintre vocile importante ale generației tale și chiar ar avea ce să învețe. Doar nu te chemau oamenii ăștia la casting pentru că ești nimic. Dacă ai luat castingul ăsta, înseamnă că ești potrivită pentru a fi în juriul de la Vocea României”, a concluzionat aceasta.