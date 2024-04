Cum arată casa de la țară pe care Puya și-o construiește

Puya a decis să își facă o casă la țară și se pare că este destul de implicat în acest proces.

Puya se refugiază la țară, atunci când nu este pe scenă sau în studioul de înregistrat. Astfel, și-a construit o casă nu foarte departe de Capitală, la Fundulea(n.r. județul Călărași). A ridicat-o și a amenajat-o în stil rustic, pas cu pas, cu forță de muncă nepaleză. Artistul s-a arătat entuziasmat de alegere și a ținut să împărtășsească acest lucru cu fanii săi, pe rețelele de socializare.

A denumit-o „Casa Puymici”. Și se pare că artistul este destul de ambițios cu proiectul său. Acesta postează pe canalul său de YouTube diferite clipuri video în care le arată fanilor săi cum merg lucrurile.

Construcția prinde contur pe zi ce trece, iar Puya are speranțe mari. „Am început treaba aici la casă și am mai făcut o căsuță, deci am două căsuțe”, a spus el în cadrul unui videoclip pe pagina de YouTube.

Se pare că puya vrea să aibă un stil de viață mai sănătos, iar un pas în acest sens l-a reprezentat chiar alimentația. Artistul muncește pentru noua sa grădină bio. El a publicat și câteva imagini de acolo, iar fanii au fost încântați de activitatea pe care acesta o are.

„Dacă tot a venit primăvara, m-am reapucat de treabă, la casa Puymici. Între timp, am mai făcut o căsuță, acum am mai multe căsuțe. Pe asta nouă am făcut-o din ce am găsit și noi prin curte, mai o țiglă de la o vecină, scândurile le-am luat de la o biserică, iar grinda asta mare mi-a trimis-o un prieten de la Huedin”, a postat Puya, pe canalul său de Youtube.

Sursa: Tabu.RO