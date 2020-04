Cum arată copiii adolescenți ai vedetelor de la noi

Vedetele noastre, actori, cântăreți, staruri TV sau de radio au devenit părinți și au deja copiii adolescenți. Unii le calcă pe urme părinților celebrii, cum ar fi Ștefan Bănică, Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, Andrei Aradits, Dan Bittman, Raluca Moianu sau Andi Moisescu alții își văd de studii. Unii sunt frumușei, alții sunt și talentați și noi vă spunem cum sunt aceștia și ce pasiuni au.

Actorul din “Liceenii”, care este cântăreț și vedetă de televiziune, Ștefan Bănică are trei copiii simpatici foc. Cel mai mare dintre aceștia, Radu Ștefan Bănică a împlinit 18 ani și nu numai că este talentat dar este și frumușel.\

Deja a apărut în câteva videoclipuri ale tatălui sau, cântă și a înregistrat câteva piese, unele cântate chiar alături de tatăl său în spectacolul de la Sala Palatului. În plus, a aparut și într-o piesă la Teatrul de comedie.

Se știe că Mihaela Rădulescu are un fiu simpatic, de doar 15 ani, care face multe “victime” printre tinerele domnișoare.

Este vorba de Ayan Schwartzenberg care se află la Monaco, unde tânărul își face studiile. În plus, acesta practică mai multe sporturi extreme pe care de multe ori le face alături de iubitul mamei sale, Felix Baumgartner. Vedeta a povestit într-un interviu că fiul ei are mai multe iubite, iar una dintre ele era mai mare decât el. Puștiul este bine făcut și are alură de model.

Fiica Andreeei Marin și a lui Ștefan Bănică, Ana Violeta Bănică are deja 12 ani și e de o frumustete extraordinară. Nu știm exact cu cine seamănă, însă are câte ceva din amândoi părinții.

În plus, mama ei a lăudat-o că scrie foarte bine în limba română și în engleză cu care și-a surprins familia și prietenii. Violeta poate candida bine merci și la titlul de miss.

Îndrăgitul actor și vedetă de televiziune Andrei Aradits are un fiu simpatic, de 14 ani, care este deja cunoscut. Și asta pentru că Eric Aradits a jucat deja în filme precum “Octav” sau în serialul “Las Fierbinți”,

În plus, puștiul care s-a înălțat și a devenit un adolescent foarte frumușel a devenit pasionat de parkour și îl pune pe tatăl sau să îl filmeze în timp ce face diverse exerciții care sunt destul de periculoase.

Solistul trupei Holograf, Dan Bittman și compozitoarea Liliana Ștefan, au împreună trei băieți foarte talentați.

Băiatul cel mare, Alex sau DJ Sybro este deja pe picioarele lui și este un cuceritor. Apoi mai are doi băieți, Patrick și Mark Nicholas, care au făcut multă vreme fotbal și sporturi de performanță

iar acum s-au îndreptat și ei către muzică și cântă la chitară și din voce, semn că ei calcă pe urme tatălui lor.

Raluca Moianu este fericită că fiica ei Mara a crescut frumos și este încântătoare.

Puștoaica a primit locul 3 la Miss&Mister Boboc 2019 colegiul național I.L.Caragiale. În afară de acest premiu pentru frumusețe adolescenta a făcut multă vreme balet, însă a renunțat la el și acum are alte pasiuni și îndeletniciri.

Îndrăgitul prezentator de televiziune Andi Moisescu și soția sa, fosta vedeta TV Olivia Steer au împreună doi băieți simpatici, adolescenți care sunt pasionati de sport.

Luca și David Moisescu sunt interesați de sporturile extreme, fac parkour, se dau cu placa iarnă sau cu bicicletele și sunt foarte curajoși. Fiecare dintre ei incearca acasa sau pe strada sa faca diferite experimente pe care le filmeaza si le publica pe retele de socializare.

Părinții lor ii sprijină însă probabil că le-au spus să nu vină acasă cu picioarele rupte. Amanoi tinerii sunt sportivi facand tot felul de experimente care mai de care mai interesante.

Impreuna cu Andi Moisescu, tatal lor nu o data au fost la munte la schi si au facut inregstrari cu diverse scheme de dat peste cap sau aruncari prin zapada. Pustii promit sa devina sportivi adevarti si cu viitor in astfel de incercari periculoase pe care le fac.