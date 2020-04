Gestul suprem făcut de Lino Golden pentru iubita sa

Interpretul hitului Panamera are o poveste foarte interesantă de viață, fiind mereu în atenția fanilor încă din adolescență, deși acum nu are mai mult de 22 de ani. Pentru că puștiul avea 100 de kilograme în adolescență și a reușit să salbeasca 30 mergând la sală.

Tânărul a fost “adoptat” de cuplul Antonia și Alex Velea, acesta din urmă fiind o inspirație pentru Lino pe numele lui adevărat Radu Cârstea. De câțiva ani el are succes și în muzică după ce a mers la sală alături de mentorul sau și a ținut o dietă echilibrată. Această ambiție i-a adus și o relație, căci de ceva timp se iubește cu Andra Ginea, cu care s-a logodit de curând.

Și asta după ce s-au certat și au avut o perioadă în care au stați despărțiți. Tânărul a făcut un vlog special pe Youtube în care a povestit cum a ieși din autoizolare și a mers să-și tatueze iubita pe mâna stângă. “Am renunțat la autoizolare și am făcut ce era mai grav pe lume, mi-am făcut un tatuaj pe mâna stângă cu chipul Andrei Ghinea. Este un pas foarte mare pentru un om care este într-o relație cu cineva. Îi mai am tatuați pe mine pe mama, pe tata și pe Alex Velea iar acum și pe Andra”, a spus Lino Golden pe canalul lui de YouTube. Acest gest a mai înmuiat-o pe fermecătoarea lui iubită care l-a așteptat cât a fost el plecat în Republica Dominicană unde a fost într-un reality-show. Acum cei doi sunt fericiți după logodnă și probabil că se și vor căsători curând.