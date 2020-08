Cum au rezistat Mirela Retegan și gașca Zurli pe timp de pandemie

Cine nu știe, proiectul de succes Gașca Zurli o are în spate pe Mirela Retegan care este un manager de succes cu o mână de fier. Însă din cauza pandemiei de coronavirus și a izolării nu au mai fost spectacole iar femeia manager a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care a povestit cum s-a descurat perioada asta.

“Foarte multă lume mă întreabă cum mă descurc… Orice om normal vede că nu am avut niciun spectacol de 6 luni. Mă lupt între dorința de-a păstră cei aproape 20 de angajați și nevoia de a ști copiii departe de pericol. Mintea mea e o f̆ăbricuță în care rotițele se învârt NON stop. Am creat că̂teva mijloace prin care să putem monetiza activitatea noastră: Aplicația, urările de zile de naștere, petrecerile online de zile de naștere și evenimentele de pe Zoom. Vă mulțumesc tuturor celor care cumpărați produse din Magazinul ZURLI.

Din Septembrie ne întoarcem la treabă. E posibil ca primul spectacol să-l avem în Octombrie, în Germania, acolo unde în Martie l-am avut pe ultimul. Pănă atunci, țin steagul sus. Pentru mine și cei din jurul meu. În aceste 6 luni am mers mănă în mănă cu inspirația. E clar că Dumnezeu vrea să mergem mai departe. Și mi-a arătat calea prin care să fac asta. O să va placă tot ce am scris și am gândit în Pandemie. O să vă placă rezolvările mele. Le vine rândul să fie dezvăluite, una căte una. Eu sunt recunoscătoare și inventez, în fiecare zi, motive pentru care la sfârșitul zilei, să spun: Bravo, Mirela! Și știți ce fac eu, mai ales atunci cănd nu am ce să fac pentru mine? Mă întreb ce pot să fac pentru alții. Și fac! O să fie bine! Altfel. Dar DIN CE ÎN CE MAI BINE!”, a povestit Mirela Retegan pe rețelele de socializare.