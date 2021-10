Cum să-ți antrenezi creierul epuizat și să-ți găsești din nou concentrarea

Îți este mai greu ca niciodată să te concentrezi? Nu te panica: câteva exerciții simple te vor ajuta să-și recuperezi atenția.

Imaginează-ți ziua înainte de a începe să citești acest articol. Ce-ai făcut? În fiecare moment – te-ai ridicat din pat, ai mers la baie să te speli, ai us de cafea. În fiecare secundă, ochii oferă creierului echivalentul a 10 m de biți (cifre binare) de date. Urechile vor lua o orchestră de unde sonore. Apoi sunt gândurile noastre: o persoană are în medie, estimează cercetătorii, mai mult de 6.000 de gânduri pe zi, potrivit The Guardian. Pentru a face ceva, trebuie să filtrăm majoritatea acestor date. Trebuie să ne concentrăm.

Concentrarea a fost deosebit de dificilă în timpul pandemiei. Din fericire, putem învăța să ne concentrăm mai bine, dar trebuie să ne gândim la atenție diferit. Nu este ceva ce putem alege doar să facem. Trebuie să antrenăm creierul ca un mușchi. Mai exact, cu rafale scurte de exerciții zilnice.

Dr. Amishi Jha este profesor de neuroștiință cognitivă și comportamentală la Universitatea din Miami și expert în știința atenției. Ea a scris o carte numită Peak Mind: Find Your Focus, Own Your Attention, Invest 12 Minutes a Day, un program de antrenament de patru săptămâni bazat pe cercetările ei care arată cât de simple sunt exercițiile de mindfulness efectuate de oameni cu locuri de muncă foarte solicitante, cum ar fi soldații, sportivii de elită și medicii de urgență. Aceste exerciții îmbunătățesc multe aspecte ale sănătății cognitive și emoționale, inclusiv întărirea atenției noastre.

Stresul este unul dintre cele mai mari obstacole în calea concentrării, spune Jha. Într-o stare de alertă ridicată, deseori rămânem blocați în „bucle de doom” sau în scenarii imaginate. Acest mod afectează „memoria noastră de lucru”: cantitatea de informații care poate fi păstrată în minte și folosită pentru o sarcină.

Cinci moduri prin care te poți concentra mai bine

1 Fii atent la respirația ta și la locul în care o simți cel mai mult pe corp: direcționează-ți atenția ca un fascicul de lumină. Fă acest lucru timp de trei minute pe zi, timp de o săptămână.

2 Integrează această tehnică în viața de zi cu zi – de exemplu, spălatul pe dinți. Dacă te gândești la lista de lucruri de făcut în timp ce speli, aduci lumina înapoi. Concentrează-te pe senzații.

3 Mulți oameni spun că mintea lor este „prea ocupată”. Treaba ta nu este să o oprești – treaba ta este să exiști cu ea și să-ți plasezi atenția înapoi acolo unde îți dorești.

4 Ignoră „miturile mindfulness”: nu îți „curăța mintea”. Acesta este un antrenament mental activ.

5 Nu există nicio stare de „fericire” pe care dorești să o experimentezi; de fapt, scopul este să fim mai prezenți momentului.