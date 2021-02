Cum se menține frumoasă Alexandra Dinu la 40 de ani

Alexandra Dinu arată fabulos la 40 de ani! Multe femei o admiră și se întreabă care este secretul frumuseții ei.

Are un chip angelic și o siluetă de vis. Vedeta mărturisește că nu a apelat la intervenții estetice și spune că reușește să se mențină într-o formă atât de bună mulțumită metabolismului extraordinar pe care-l are.

Alexandra Dinu, în 2010

„Am avut noroc să am un metabolism extraordinar. Întotdeauna am mâncat ca să trăiesc și nu am trăit ca să mănânc. Îmi place și să mănânc, nu spun nu. Am însă momente în care mi-e poftă de ciocolată, însă apoi urmează o perioadă în care nu mai mănânc nimic dulce. Cred că echilibrul este lucrul cel mai important atunci când vorbim despre viață sănătoasă. La fiecare câteva luni fac însă și o perioadă de detox. Așa cum avem nevoie de odihnă și de relaxare și organismul trebuie curățat, infiderent cât de bine și de corect mâncăm”, a mărturisit Alexandra Dinu, potrivit okmagazine.ro.

Alexandra Dinu este jurat la „Românii au talent”

Alexandra Dinu a revenit în atenția publicului din România odată cu noul sezon al show-ului “Românii au talent”. Frumoasa actriță face parte din juriul show-ului de talente alături de Andra, Florin Călinescu și Andi Moisescu.