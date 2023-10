Dana Marijuana se mărită: „Nu va fi o nuntă clasică”

Dana Marijuana a dat agitația din Capitală pe liniștea din Vama Veche și e mai fericită ca niciodată. Cu toate că nu locuiește împreună cu iubitul ei, cei doi și-au făcut planuri de nuntă.

Artista hip-hop a dezvăluit detalii despre evenimentul care va avea loc anul viitor.

Rochia de mireasă nu va fi una clasică, artista își dorește să poarte o ținută atipică.

„Încă nu ne-am hotărât. Trebuie să vorbim la primărie. Dar va fi anul viitor. Anul acesta nu se mai poate, pentru că a venit frigul. Vreau și eu să mă îmbrac în rochiță, să ne simțim toți bine. Să nu ne fie frig și să ne adăpostim pe unde putem.

Nu vreau neapărat la malul mării. Cred că o să fim o gașcă și vom face ce vrem. Vom sta acasă, mâncăm, bem, ne distrăm. Dacă vrem, putem ieși apoi cu toții pe malul mării. Aș vrea să le fac cinste la toți undeva la o discotecă, să facem poze. Vom fi o gașcă de prieteni și vrem să ne simțim bine în primul rând.

Am un model anume de rochie în minte, sper să o găsesc așa cum vreau. Rochia mea nu va fi albă, va fi verde. Am văzut eu un model frumos, dar nu am dat comandă. Nu știu exact, pentru că se vede într-un fel în poză și altfel stă pe tine.

Nu am neapărat emoții, pentru că nu va fi o nuntă clasică. Noi vrem să facem mai mult o petrecere, între prieteni, pe distracție. Sperăm să reușim să facem asta anul viitor”, a declarat Dana Marijuana, pentru Fanatik.ro.

Sursa: Tabu.RO