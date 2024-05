Dana Rogoz a ajuns de urgență la spital, după un accident stupid

Dana Rogoz a trecut prin momente de coșmar, după ce s-a accidentat, lovindu-se de fiica ei. Actrița a avut nevoie de intervenția medicilor și de copci.

Într-un moment de neatenție, vedeta s-a accidentat lovindu-se de capul fiicei sale, ceea ce a dus la o rană serioasă la buză. Din cauza acestei lovituri, a fost necesară intervenția medicilor, care au decis că trebuie să o sutureze cu ațe.

Recomandarea medicilor a fost ca Dana să păstreze ațele timp de o săptămână pentru a permite rănii să se vindece corespunzător. Astfel, Dana a ajuns la spital pentru a primi îngrijirile necesare.

„Un alt fel de ÎNAINTE/DUPĂ. Cea de-a doua imagine este de acum, după ce, în această dimineață am fost cusută la spital, în zona buzei. Un incident stupid… am dat practic „buza în cap” cu Lia. Iar capul Liei e foarte rezistent. Ea nu a avut nimic. Eu, în schimb, am avut nevoie de patru ațe care să îmi strângă buza la loc. Problema mea cea mai mare e că în seara aceasta plec la Baia Mare. Mâine e programat spectacolul „Domnișoara Iulia”. Așadar, țineți-mi pumnii ca să pot juca!”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.

Dana a făcut haz de necaz și a revenit cu câteva filmulețe pe InstaStories.

„Nu pot să râd. Sper că până mâine să îmi treacă, să nu mă mai doară atât de tare, sper să pot să „mușc” cuvintele pe scenă și să vedem dacă putem să adaptăm anumite mișcări, anumite situații scenice, sper să nu fie nevoie. Iau un tratament, inclusiv antibiotic, stau o săptămână cu ațele astea în caz că vă interesează subiectul . 1-0 Lia, care are un cap foarte rezistent!”, a spus actrița.

Dana a postat și o fotografie în care apărea cu buza proaspăt cusută.

