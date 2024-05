Smiley și Gina Pistol, anunț important la aniversarea unui an de la nuntă

La un an de la momentul în care și-au unit destinele, Smiley a făcut publică o declarație emoționantă despre soția sa, Gina Pistol, care a reușit să îl facă tată.

Artistul a transmis un mesaj profund despre modul în care relația lor s-a schimbat și despre aspectele pe care le apreciază cel mai mult la partenera sa. Într-un interviu acordat pentru OK!Magazine, Smiley a subliniat că nu s-au schimbat ca persoane de când au devenit soț și soție.

Conform mărturisirilor artistului, viața lor continuă să fie la fel de frumoasă și plină de bucurie ca și înainte, iar ei nu simt că semnarea actului de căsătorie a adus o transformare majoră în relația lor. Consideră că evoluția firească a sentimentelor și a dinamicii relației lor este determinată de timp și de trăirea cotidiană, nu de un act formal.

„A trecut deja un an? Mie nu mi se pare nimic schimbat, e la fel de bine, de frumos si de vesel în casă și în relația noastră ca și până la căsătorie, noi suntem la fel unul față de altul, de fapt cu niște vacanțe în plus la activ și mai multă muzică pentru copii în urechi. Cred că o relație nu poate fi schimbată de un act, relația își are cursul ei firesc, dinamica ei și în mod normal sentimentele și ceea ce leagă doi oameni se transformă doar odată cu timpul și cu viața, nu odată cu actul”, a spus Smiley.

În cadrul interviului, Smiley a evidențiat și calitățile pe care le apreciază la Gina Pistol, cu o mare doză de entuziasm și sinceritate. Artistul admite că simțul ei ridicat al umorului îl atrage în mod special, iar alături de acesta, apreciază naturalețea și grijile pe care le manifestă față de cei din jur: „Îmi place mult că are simțul umorului, ne distrăm și râdem mult împreună, cheful ei de viață e molipsitor, faptul că e foarte caldă și iubitoare și mereu alături de oricine are nevoie. O iubesc cu tot ce este”.

Altfel, cu toate că recunoaște beneficiile tehnologiei, Smiley avertizează asupra excesului și subliniază importanța găsirii unui echilibru în viața de zi cu zi.

„Eu sunt fan tehnologie, ne ajută la fiecare pas și până la urmă ea face și ca muzica să nu mai aibă granițe. Tehnologia este uimitoare, este bună, excesul de tehnologie e rău, ca de fapt orice exces în viață care ajunge să dăuneze grav sănătății, minții și sufletului. Josephine se joacă mult, dansează, cântă, îi place să facem plimbări, dar desigur că-i plac și desenele, și personajele din filmele pentru copii cu prințese la care are acces, însă puțin și foarte rar, cât poate rămâne o bucurie, fără să devină o dependență. E atât de frumoasă și colorată copilăria, mai ceva ca tehnologia”, a mărturisit Smiley.

Sursa: Tabu.RO