Dana Rogoz a făcut o mare schimbare în viața ei! La ce a renunțat vedeta?

Se știe că actrița și vedetă de televiziune va fi în maxim trei luni din nou mămică, de ață această a unei fetițe. Dana Rogoz este însărcinată în aproape șase luni și va naște în vara o fetiță așa că a luat o hotărâre importantă pentru ea și viitorul copil. Deși este nominalizat la Premiile Gopo pentru cea mai bună actrița într-un rol principal pentru filmul “Mo”, Dana Rogoz se gândește să nu mai fie activă așa de mult la diversele evenimente unde este invitată alături de sotul ei, regizorul Radu Dragomir. Și acest lucru pentru că este însărcinată în luna a șasea și îi este și frică de Corona Virus care a umplut o lume întreagă. Așa că vedetă a luat o hotărâre, cel puțîn în ceea ce privește piesele de teatru unde ar trebui să joace.

“În seară această am jucat ultimul spectacol “Proof” însărcinată. Când ne-am luat la revedere la final, nimeni nu putea spune oare când va fi următoarea reprezentație…. Micuța a fost tare bună cu mine și am putut juca destul de mult tot trimestrul 2 de sarcina. Acum iau o pauză și voi reveni pe scenă când mă voi simți pregătită. Oricum, a fost cu emoții spectacolul din această seară. A fost… altfel”, a scris Dana Rogoz pe pagină ei de socializare. Probabil că vedetă se pregătește pentru marele eveniment și ultimul loc monden in care va putea fi văzută va fi Gopo, dacă nu se amână evenimentul între timp din cauza Corona Virus.