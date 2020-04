De ce aniversare a avut parte Mihaela Rădulescu imediat după Paște

Zi importantă pentru Felix Baumgartner, iubitul cunoscutei prezentatoare de la noi, Mihaela Rădulescu. Celebrul sportiv a împlinit pe 20 aprilie 51 de ani și i-a sărbătorit a două zi de Paște alături de iubita sa. Româncă noastră a publicat imagini cu acesta pe rețelele de socializare dar și un mesaj important.

Felix Baumgartner s-a născut pe 20 aprilie 1969 în Salsburg, Austria și de câțiva ani are o relație cu fermecătoarea noastră româncă. Mihaela Rădulescu (50 de ani) cu care a petrecut de ziua lui. Aceasta a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant de la mulți ani dar și mai multe imagini cu cei doi.

“La mulți ani, mein Schatz! Știi cât de mult te iubesc, așa că o să spun doar atât – continuă să strălucești, continuă să faci lucrurile tale uimitoare în aer și voi avea grijă ca atunci când te întorci acasă să te simți în siguranță și iubit. Mama Eva mulțumim și va iubim mult de tot” – “Happy birthday, mein Schatz ! You know how much I love you, so I‘m gonna say just this – you keep shinning, you keep doing your amazing stuff up în the air and I‘ll make sure that when you come back home you feel safe and loved. @therealfelixbaumgartner #legend #mylove – Mama Eva, thank you and we love you so much !”, a scris Mihaela Rădulescu pe pagina ei de socializare.