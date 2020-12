De ce nu-și poartă Lavinia Pîrva verigheta? Lumea a speculat că divorțează

Recent, s-a zvonit că Lavinia Pîrva ar divorța de Ștefan Bănică Junior, după ce vedeta a fost fotografiată fără verighetă.

„Si iata cum se vuieste că divortez, pentru că apar intr-o poză unde nu am verigheta pe deget! Pai nu divortez eu? Eu cu asta mă ocup de cand se crapa de ziuă! Că altă treabă nu am! Am un notar mic la usă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. La fel si instanta, mă așteaptă zilnic in caz că s-a răzgândit notarul, căci nici ea, instanța sărăcuța, alta treabă nu are! Doamne, mare ți-e gradina!”, a fost reacţia Lavinei pe pagina sa de Instagram.

Recent, artista a dezvăluit din ce motiv nu poartă bijuteria.

„Eu n-am mai purtat verigheta de mult timp. Nu e ceva nou! Ștefan are multe inele și atunci poartă și verigheta. Eu nu prea port accesorii în general. Verigheta e în sufletul nostru. Nu simt nevoia să mă justific pentru aceste lucruri. Nu divorțez, sunt foarte bine! O am acasă, o port din când în când, dar nu tot timpul. O iubesc, o ador. E un simbol. Important este să fie bine în familie, să fie armonie.

Verigheta și inelul de logodnă sunt doar așa …”, a spus Lavinia Pîrva într-o emisiune de televiziune.

Vrea să cânte cu soțul ei

Lavinia Pîrva a dezvăluit că ea şi Ştefan Bănică se gândesc la un proiect împreună. „La momentul potrivit vom cânta şi împreună. Nu am făcut acest lucru până acum”, a dezvăluit Lavinia Pîrva.

Lavinia și juratul emisiunii X Factor s-a căsătorit în Bulgaria în urmă cu trei ani, într-o ceremonie discretă. Cei doi au împreună un fiu, Alexandru, în vârstă de 1 an și jumătate.