Designer român, președintele juriului la un eveniment derulat la săptămâna modei, de la Milano 

Creatoarea de modă Tina Olari a fost unul dintre membrii juriului ai celebrului festival Milano Fashion Week, ce a avut loc în perioada 20 -26 februarie.

În cadrul săptămânii modei de la Milano, care a avut loc la Palatul Bovarra din Milano, designerul român Tina Olari a fost președintele juriului, la evenimentul organizat de World Fashion Festival Awards Dubai, alături de Logan Curtis, critic de artă, model și producător media din New York și de designerul italian Gianni Cirillo, câștigător best designer în 2019, la Dubai.

În ultima zi a evenimentului, Tina și-a prezentat și propria creație de rochii de mireasă și ținute de gală pentru sezonul 2024-2025.

”În ce privește rochiile de mireasă am adus un element de noutate la ceea ce este nota mea distinctivă – tiul invizibil pe spate gol pe care pun o dantelă – și anume acela că rochia va apărea decupată pe lateral. De fapt, va părea că este mai multă transparență, dar care nu este dată de rochii, ci de jupon. Așa am simțit anul acesta că trebuie să fac: să descopăr femeia puțin mai mult, dar nu exagerat ca să păstrez acel element de rafinament și decență. Sunt convinsă că o să placă. Este prima oară când folosesc acest element senzual la o rochie de mireasă.

Am prezentat și trei rochii de seară. Una dintre ele a fost prezentată de Magda Coman, model internațional în scaun rulant. Am invitat-o fiindcă am o colaborare foarte bună cu ea de mulți ani și mi-am dorit ca ea să încheie show-ul. Au mai fost încă trei ținute pe care le-a purtat Ioana Al Bada, prezentatoarea festivalului, care a ținut neapărat să fie îmbrăcată în rochii create de mine. În total au fost 23 de rochii care poartă semnătura mea”, a spus Tina Olari, pentru timponline.ro.

Tina Olari este din Bistrița și a intrat în lumea bună a modei după ce rochia pe care ea a creat-o a fost purtată de Miss Word 2015, iar partenerii ei din Dubai au ținut ca românca să fie prezentă la Milano.

Sursa: Tabu.RO