Din ce câștigă Mihai Traisatriu bani de când nu mai sunt concerte

Interpretul hitului “Tornero” va avea o perioadă grea anul acesta din punct de vedete financiar, pentru că nu prea vor mai fi concerte. Însă Mihai Trăistariu a găsit soluția ca anul acesta să supraviețuiască și să-și plătească ratele la creditele făcute. Așa cum povesteam cu el săptămânile trecute, solistul va închiria apartamente.

Fostul solist din trupa “Valahia”, Mihai Trăistariu, e bazat, am putea spunea, pentru că pe vremurile acestea de restriște, când toată lumea stă acasă, el va închiria 6 apartamente foarte bine dotate. Solistul a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care spunea că a primit oferte de închiriere iar în weekendul trecut le-a închiriat pe primele patru. În plus, solistul a postat imagini cu primii clienți pe rețelele de socializare dar și imagini din aceste apartamente. “Sunt toate la ultimul etaj al unui bloc, e tot etajul acolo și poate fac și

o cafenea pe bloc. Sunt șase apartamente de tip studio, apartamente mari, cu balcon, au 43 de metri pătrați. Sunt niște garsoniere uriașe. Prețurile diferă, în iunie 150-200 de lei, crește în iulie cu 50-100 de lei, în weekend am tot timpul 50 de lei în plus. Iar intre 15 iulie-15 august, le dau cu 100 de euro, oricum sunt sub piață unde se dau cu 6-7 milioane pe noapte. Am zis să le dau anul asta să nu stau cu ele goale dacă tot nu sunt concerte. Primele familii au fost foarte încântate de ce au văzut și au găsit acolo. Anul acesta mă ocup eu de ele”, a povestit Mihai Trăistariu exclusiv pentru Tabu.