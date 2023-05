Dinu Maxer a dat nas în nas cu noul iubit al Deei. Care au fost reacțiile

Deea și Dinu Maxer s-au despărțit în primăvara acestui an, după 18 ani de relație. Ambii și-au refăcut rapid viața, după semnarea actelor de divorț.

În timp ce Dinu a rupt relația de noua iubită, Deea e foarte fericită în brațele lui Robert, cu care s-a afișat deja.

„Sunt într-o relație, așa este. Am postat fotografii cu Robert și îmi asum relația, nu îmi place ideea de a fi vânată și pozată pe la colțuri și eu să mă fâstâcesc. Sunt asumată, iubesc și sunt implicată în această relație. Eu și Robert nu ne ascundem, însă nici nu ne dorim expunere. Suntem un cuplu la început de drum, care nu își dorește să devină cuplu monden”, a comentat Deea.

De curând, Dinu și Robert s-au cunoscut, pentru că au participat la un eveniment monden. Robert a ajutat-o pe Deea cu costumele, iar Dinu a fost sprijinit la rândul său cu instrumentele, de niște sunetiști.

Cei doi bărbați s-au salutat și chiar au schimbat câteva vorbe, spun apropiații.

Deea Maxer afirmă că mai are evenimente alături de Dinu și le vor onora așa cum au promis.

„Da, așa este, am avut un eveniment împreună cu Dinu, care a fost antamat înainte de divorț. Suntem profesioniști și în continuare lucrăm artistic împreună. Am cântat și piese în duet la acest eveniment. Însă am mers cu mașini separate”, a transmis Deea.

Sursa: Tabu.RO