Raluca Diaconu, sora lui Theo Rose, rupe tăcerea despre Anghel Damian

Mai este foarte puțin și Theo Rose urmează să aducă pe lume primul ei copil, un băiețel zămislit împreună cu regizorul Anghel Damian. Pregătirile sunt în toi, iar sora artistei, Raluca Diaconu, a vorbit de curând despre cât de pregătiți sunt cei doi să devină părinți.

Interpreta de muzică populară a vorbit în cadrul emisiunii la care a fost invitată despre cum se înțelege cu Anghel Damian, cumnatul ei, și despre cât de pregătit este acesta să se descurce în rolul de tată. Mai mult de atât, Raluca a dezvăluit mai multe detalii despre relația dintre celor doi.

„Mă înțeleg foarte bine, este un om foarte inteligent, foarte creativ. Ne-am înțeles bine din prima clipă și am toată admirația pentru el, pentru realizările lui. Sunt foarte fericită pentru ei doi, pentru că au o relație atât de frumoasă și pentru că s-au găsit în lumea asta, cum foarte bine știm nu e la îndemână să îți întâlnești sufletul pereche uneori.”, a mărturisit Raluca Diaconu.

Întrebată dacă este de părere că Anghel Damian va face fața cu rolul de tată, aceasta a afirmat că nu își face absolut deloc probleme.

„Cu siguranță! Am văzut cum e relația lor și cu siguranță ambii își doresc foarte mult să devină părinți. S-a integrat foarte bine în familia noastră. Cu toții sunt emoționați, vă dați seama, ca în orice familie, este primul nepot pentru părinții mei.”, a comentat artista de muzică populară.

Raluca Diaconu a atins și un alt subiect sensibil, respectiv cât de pregătită este ea să devină mătușă. Aceasta a fost onestă și a recunoscut că încă nu își poate imagina cum vor arăta lucrurile după ce nepoțelul ei va veni pe lume. Artista a subliniat, totuși, că singurul lucru important pentru ea este ca Theo Rose să nu aibă probleme la naștere și să fie totul în regulă pentru ea și pentru bebeluș.

„Nu sunt pregătită, pentru că e o experiență nouă și pentru mine. Încerc să mă pregătesc, va trebui să învăț cântecele pentru copii, deja la 4 ani mi-am propus ca el să recunoască Ion Dolănescu, Maria Tănase. Am rugat-o pe Theo să asculte muzică bună în perioada asta, pentru că am înțeles că e important. Nu sunt pregătită, dar abia aștept să vină pe lume, asta în mod cert. Am mari emoții, am mari emoții și pentru ea, pentru că trece prin perioada asta frumoasă, dar în același timp cu multe temeri, pentru că o să devină mămică. Mai are câteva săptămâni, se simte foarte bine, am vorbit de curând, iar datoria mea de soră mai mare e să mă rog în fiecare zi pentru ei, să decurgă totul bine.”, a mai spus Raluca Diaconu.

