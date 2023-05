Drama neștiută a Tinei Turner. Legendara cântăreața a murit la 83 de ani

Tina Turner care a murit la vârsta de 83 de ani, a spus că ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai fericită zi din viața ei s-a dovedit a fi un eveniment devastator și mizerabil – și că știa că a fost o idee proastă să se căsătorească cu el, dar era îngrijorată că acesta o va bate dacă refuză.

Legendara cântăreața s-a căsătorit cu regretatul Ike – bătăuș de femei, dependent de cocaină, la vârsta de 22 de ani, în orașul mexican Tijuana. Artista a dezvăluit, acum ceva timp, că a fost forțată să urmărească un spectacol sexual în direct într-un bordel în noaptea nunții cu Ike Turner.

Vorbind pentru The Mail On Sunday , ea a spus:

„Ne-am dus la un bordel. În noaptea nunții mele. Oamenii nu-și pot imagina ce fel de om era – un bărbat care își duce proaspăta soție la un spectacol sexual pornografic în direct, imediat după ceremonia lor de căsătorie.

Stăteam acolo, în acest loc murdar, privindu-l pe Ike cu coada ochiului, întrebându-mă: Chiar îi place asta? Cum e posibil?

A fost atât de urât. Bărbatul era neatractiv și aparent impotent, iar fata… ei bine, să spunem doar că ceea ce era expus era mai mult ginecologic decât erotic. M-am simțit mizerabil tot timpul, în pragul lacrimilor, dar nu aveam cum să scap. Nu puteam pleca până când Ike nu era gata, iar el se distra de minune”.

În timpul celor 16 ani de căsnicie, Ike a abuzat-o fizic în mod continuu pe Tina, folosind orice, de la bastoane până la o oală cu cafea clocotită.

A fost pentru prima dată când Tina a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat la nunta ei și a mărturisit că a tăcut timp de zeci de ani pentru că s-a simțit jenată de situația îndurată.

„Experiența a fost atât de deranjantă încât am reprimat-o, am șters-o și am creat un alt scenariu, o fantezie de fugă romantică. Ceremonia nu a fost cu mult mai bună, a adăugat ea.

Ike avea întotdeauna un as în mânecă. Probabil că și-a dat seama că Tijuana era cel mai bun loc pentru o ceremonie rapidă. Probabil că nici măcar nu era legală. Dar nu avea rost să îi punem la îndoială motivele. Nu ar face decât să-l înfurie, iar asta ar putea duce la o bătaie. Cu siguranță nu voiam un ochi vânăt în ziua nunții mele. Odată ce am trecut granița, am condus pe un drum prăfuit.

Într-o încăpere mică și murdară, un bărbat a împins niște hârtii pe un birou pentru ca eu să le semnez, și asta a fost tot.

Poate că nu aveam prea multă experiență în materie de nunți, dar știam că această ocazie trebuia să fie emoționantă și fericită. La această nuntă nu a existat nimic din toate acestea. Nimeni nu a spus: Puteți săruta mireasa. Niciun toast. Nicio felicitare. Nicio mențiune despre a trăi fericiți până la adânci bătrâneți.

Oricât de rău ar fi fost, ceea ce a urmat a fost și mai rău. Atâta timp cât Ike se afla în Tijuana, voia să se distreze, genul lui de distracție”, a povestit Tina Turner, pentru presa internațională.

Sursa: Tabu.RO