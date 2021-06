Dubița antistres | Și-a dat demisia și s-a mutat într-o căsuță mobilă. Cum s-a schimbat viața ei

După șapte ani petrecuți într-o companie de marketing, în care a experimentat stresul cronic și atacurile de panică, o tânără de 30 de ani și-a dat seama că trebuie să facă o schimbare majoră.

Hilary Bird, din New Hampshire, Statele Unite, a luat o decizie radicală, care i-a schimbat viața în bine. Își dorea libertatea de a putea călători oricând și oriunde dorea. Drept urmare, și-a dat demisia și s-a mutat într-o dubiță pe care a transformat-o într-o căsuță mobilă cu care umblă singură hai-hui, prin America.

Femeia a început să cerceteze subiectul, s-a documentat, apoi a trecut la acțiune. În noiembrie 2019 și-a dat demisia fără să aibă nicio altă sursă de venit și a cumpărat o dubiță Ford E250 din 1999 cu 6.200 de dolari, cu gândul de a o adapta pentru a o transforma într-o locuință mobilă.

„Mi-am dorit întotdeauna să călătoresc unde vreau, când vreau, să fiu propriul meu șef și să lucrez de la distanță. Știam câțiva prieteni care stătuseră perioade scurte în dubiță, și am început să mă interesez. Mi-am dat seama că viața în dubă mi-ar împlini toate obiectivele – așa că mi-am dat demisia fără să mă angajez în altă parte, am zburat în Canada ca să-mi iau duba pe care am cumpărat-o fără s-o văd înainte, apoi am început să o modific cu tata în următoarele cinci luni”, a povestit tânăra pentru metro.co.uk.

„Știam că dacă-mi dau demisia o să fiu nevoită să-mi găsesc un job de la distanță. După ce am plecat de acolo, am început să-mi caut cunoștințele vechi pe LinkedIn, întrebând dacă au nevoie de freelance pe marketing. Știam că se găsesc slujbe part-time”, a mai spus Hilary.

Hilary vroia să transforme dubița în casa ei de vis pe roți. Proiectul a durat luni de muncă grea și mii de dolari – dar nu s-a dat bătută. Cheltuiala a meritat, deoarece căsuța mobilă a ieșit exact așa cum își dorea. Ea a fost ajutată de tatăl ei, Jim, în vârstă de 61 de ani. 3.600 de dolari s-au dus pe reparații esențiale, iar 1.700 de dolari s-au dus pe materialele de interior.

„Eu și tata am petrecut cinci luni dezasamblând și apoi construind dubița. Am folosit multe piese și materiale din garajul părinților pentru a economisi bani. Elementele-cheie pe care le doream erau o chiuvetă, un cuptor care să stea fixat și o canapea extensibilă care să se transforme în pat. Doream o amenajare care să-mi dea flexibilitate, să nu fiu nevoită să-mi părăsesc mașina pentru nevoile zilnice. Să pot să folosesc canapeaua ca spațiu de lucru în timpul zilei și să gătesc și să fac curat ușor înăuntru”, a povestit tânăra.

Conștientă că multă lume e curioasă să vadă cum este acest stil de viață și cum se descurcă ea, Hilary își împărtășește povestea pe Instagram. Tânăra spune că locul său preferat din tot ce a vizitat până acum este Idaho și că își dorește mult să ajungă în Nevada și New Mexico.

„De când am început să trăiesc în camionetă, practic nu am fost neliniștită. Sigur, toată lumea are o anumită anxietate, dar eu nu am avut nimic. Timpul neîntrerupt în dubiță este minunat pentru a mă ajuta să privesc imaginea de ansamblu a vieții. Te confrunți cu o mulțime de probleme pe care nu le poți prezice. Poate fi o defecțiune mecanică sau ajungi într-un camping minunat și vezi că e plin. Sau pregătești cina și rămâi fără gaz în butelie.”, spune ea despre acest stil de viață.

„Trec peste probleme de genul ăsta reamintindu-mi că eu am ales acest stil de viață fiindcă am vrut să încerc ceva nou și necunoscut, iar problemele se vor ivi, inevitabil, cu ceva nou și necunoscut, deci fac parte din aventură. Nu mă simt presată sau stresată când dau de probleme, fiindcă nu sunt legată de un program sau de programul altcuiva, iar asta mă ajută să abordez problemele cu calm”, a explicat ea.