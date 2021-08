Florin Dumitrescu a luat carnetul de conducere la 33 de ani. Ce mesaj i-a lăsat Marian Godină

Chef Florin Dumitrescu a luat carnetul de conducere la 33 de ani. Acesta a trecut examenul cu brio, iar într-o postare recentă pe Facebook, Florin Dumitrescu și-a anunțat fanii că a obținut permisul.

„Am luat examenul. Aștept permisul. Stați în casă ?? Mulțumesc instructorului meu de la care am învățat cum să îmi depășesc frică de sală, legislație, dar și cum să conduc să iau admis cu 0 greșeli la traseu!”, a notat bucătarul.

Motivul pentru care nu a avut permis de conducere până acum este faptul că bucătarului îi este frică de viteză. „Nu am nimic cu piloții de raliu. Eu personal nu sunt un fan al acestui sport din cauza faptului că nu am permis de conducere și al doilea lucru este că mie îmi este frică de viteză. Am zis-o.”, a mărturistit chef Florin Dumitrescu pe parcursul emisiunii Chefi la cuțite.

Chef-ul s-a pozat și cu instructorul care l-a învățat să conducă, fiind extrem de fericit alături de rezultat. Cea care l-a susținut a fost Cristina, soția sa.

La scurt timp după ce a anunțat această veste, Dumitrescu a primit numeroase mesaje. Printre cei care l-au lăudat s-a numărat și celebrul polițist Marian Godină. „Bravo, te așteptăm!”, a fost mesajul lui Godină.