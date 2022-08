Gestul făcut de Andreea Bănică pentru fiica sa, Sofia. Are legătură cu banii

Fiica în vârstă de 13 ani a Andreei Bănică este deja o persoană independentă, care merge singură la școală cu mijloacele de transport în comun, iar acum are propriul card cu bani.

Artista spune că are foarte mare încredere în ea, dovadă că i-a oferit acces la partea financiară.

„Da, Sofia are un card, pe care i l-am făcut. Noi știm foarte bine ce bani are pe el, când are nevoie cere, ne sună, vreau și eu bani.

Nu este o fetiță cheltuitoare, nu cere multe lucruri, chiar e un copil echilibrat deocamdată. Este cardul ei, are acces tot timpul, ea știe foarte bine cum își cheltuiește banii.

I-am spus să aibă grijă, să știe ceea ce cheltuiește, să vadă ce, pe cât, cum, să nu cheltuiască așa, pentru că banii nu cad din cer, banii se muncesc. Nu are o sumă lunar, pentru că nu este un copil cheltuitor.

Are nevoie de bani pentru școală, să-și ia mâncare la școală, cartelă de metrou, merge la o onomastică, dar tot eu îi iau cadouri, este cumpătată, are grijă de bani”, a spus vedeta pentru revista viva.ro.

Andreea Bănică mărturisește că fiica sa, Sofia, este o copilă extrem de cumpătată.