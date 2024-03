Imagini cu casa de 500.000 de euro a Sânzianei Buruiană. Locuința sa e platou de filmare pentru serialul „Lia”

Sânziana Buruiană locuiește cu soțul ei, Nicolae Zuluf, și cu cele două fetițe ale lor în București.

Casa de 500.000 de euro din Snagov, cu ieșire la lac, au închiriat-o și acum a devenit platou de filmare pentru serialul „Lia”.

Vila are două etaje, are mai multe camere și trei băi. La parter are o bucătărie mică, iar la primul etaj e livingul mare, cu bucătărie open-space. Casa are și mai multe dormitoare, dar și o terasă cu priveliște la lac. În curte sunt și o terasă și un .

„Casa este acum mai mult una de vacanță, mai mergem și noi în weekenduri pe acolo. Am locuit acolo o perioadă cât a fost pandemia și am filmat și pentru «Mămici de pitici cu lipici» (n.r. – o emisiune de la Antena Stars). Apoi, când au început fetele școala și grădinița, ne-am mutat înapoi în oraș, ca să fim mai aproape.

Dar peisajul e superb acolo la Snagov, vila este chiar lângă lac. E numai bună de închiriat pentru filmări, atunci când nu stăm acolo. S-a filmat și se filmează încă acolo pentru serialul Lia, difuzat la Antenă. Filmările se desfășoară cam de 2-3 ori pe lună și au loc la etaj, în living, în bucătăria open space și în cele 3 dormitoare.

Livingul are geamuri mari cu o priveliște impresionantă la lac. Vila are și garaj, iar jos am încă o cameră mare, o bucătărie și trei băi. Avem și terasă, și un foișor spectaculos”, a declarat Sânziana Buruiană pentru Click!

„Vila aceasta o am de vreo zece ani. Este în jur de vreo 500.000 de euro, având în vedere că este într-un cartier unde sunt doar câteva vile și toate sunt pe lac”, a mai precizat vedeta.

Sursa: Tabu.RO