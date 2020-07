Incredibil cum arată Mihaela Rădulescu la aproape 51 de ani! Diva s-a răsfățat la castel

Săptămâna viitoare Diva de la Monaco va împlini vârstă incredibilă de 51 de ani. Pentru cei care nu o știu pe Mihaela Rădulescu, o văd și află câți ani are ar spune că așa ceva nu este adevărat. Pentru că vedet are o silueta de invidiat și nu i-ar da nimeni vârsta pe care o are în buletin.

Se poate spune că vedeta de televiziune nu a arătat niciodată mai bine că acum și probabil că sportul practicat de-a lungul timpului este de vină. Deși mulți spun că Mihaela Rădulescu a apelat la diverși esteticieni care au ajutat-o să arate atât de bine. Însă noi credem că sportul și o dietă bine pusă la punct au ajutat-o pe vedeta de televiziune să se mențină în formă. Diva a publicat o imagine cu ea pe rețelele de socializare în care apare extrem de sexy, între o vilă și o piscină, semn că îi merge foarte bine. Sau poate pregătește un nou proiect de televiziune care are loc în incinta unui castel cu piscină. Iată ce mesaj a publicat Mihaela și câteva imagini de vis.

“Acum asta a fost stația mea perfectă! La 3 minute de Monaco, o vilă uluitoare de închiriat pentru o zi, un weekend, o săptămână … sau o lună. 7 dormitoare, toate cu vedere la mare, arată și se simte că cerul perfect. Fiecare detaliu, conceptul din spatele fiecărei camere și colțuri … a fost creat pentru a vă distra în toate felurile posibile. Piscină, sală de gimnastică, sală de cinema, jocuri, terase,

grădină imensă, intimitate totală, concierge … și toate, într-un limbaj de lux. Vacanțe, petreceri private, nunți, evenimente, totul se poate încadra în @lavillamonaco. Nu pot să nu mai vorbesc despre asta. În spatele acestui cer incredibil este …o femeie super, actrița germană @_jessicastockmann_. Am fost în multe locuri frumoase, dar acesta … este magic. Dacă aveți nevoie de mai multe detalii, DM noi – după cum vedeți, ne place să vorbim despre La Villa Monaco. Este o bijuterie rară, ascunsă. Și asta sunt eu, fericit, cu multe poze. Urmează și altele” –

“Now that was my perfect staycation ! 3 min away from Monaco, a breathtaking villa to rent for a day, a weekend, a week … or a month… 7 bedrooms, all facing the sea, it looks and feels like the perfect heaven. Every detail, the concept behind each room and corner… was made to spoil you in every possible way. Pool, gym, cinema room, games, terasses, huge garden, total privacy, concierge…and all, in the high end luxury language. Holidays, private parties, weddings, events…, everything can fit in @lavillamonaco . Can‘t stop talking about it… Behind this incredible heaven is…. a super woman, the german actress @_jessicastockmann_ . I‘ve been in many beautiful places, but this one… is magic. If you need more details, DM us – as you can see we love to talk about La Villa Monaco. That‘s a rare, hidden gem. And that‘s me, happy, in lots of pics. More to come”, a scris vedeta pe instagram.