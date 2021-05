Iulia Vântur s-a întors în România. Dezvăluiri senzaționale despre viața în India

Iulia Vântur se bucură de un mare succes în India, țară pentru care a lăsat România, ca să-i fie alături iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan. Situația gravă din India cauza Covid-19 a determinat-o pe vedetă să se întoarcă, iată, pe meleagurile românești.

Iulia Vântur a revenit în aceste zile în România. „E dramatic ce se întâmplă acum în India. Acum situația se îmbunătățește totuși. Au intrat în lockdown, au venit ajutoare chiar și din România. Săptămâna trecută am vorbit cu o prietenă care era în spital și nu putea să respire, e dureroasă imaginea. Am și prieteni care au trecut în neființă. Mie mi-a fost teamă când am auzit de puterea virusului. Al doilea val ne-a luat pe nepregătite”, a declarat solista la un post de televiziune.

Odată ajunsă în România, vedeta a mers acasă la Iași, ca să-și revadă părinții de care-i era foarte dor. „Am mers în week-end cu părinții la mănăstirile din Nordul Moldovei. Acasă tot România e! Aici e sufletul meu!“, a mărturisit Iulia. Vedeta a fost întâmpinată cu brațele deschise de către cei dragi. Cea mai emoționată a fost mama ei, care a izbucnit în lacrimi când a strâns-o în brațe.

Momentul unic a fost filmat și publicat de către Iulia Vântur pe pagina ei de Instagram. Iulia Vântur a scris și un mesaj emoționant în dreptul filmulețului.

„Nu există dragoste mai mare ca dragostea de mamă. Și nu voi putea vreodată să îi mulțumesc pentru câtă dragoste, grijă, bucurie și mângâiere mi-a adus toată viața. Recunoscătoare pe viață… pentru viață, mă simt binecuvântată să o am alături de mine. Acum mai aproape ca niciodată. În sfârșit, după atâta vreme. Vă povestesc totul în curând”, a scris fosta prezentatoare a emisiunii Dansez pentru tine.

Iulia Vântur s-a stabilit de ani buni în India, unde trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Salman Khan. Aceasta se bucură de un succes răsunător în țara care a adoptat-o, fiind o cântăreață apreciată acolo.