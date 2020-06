Loredana a împlinit 50 de ani! Cum a devenit vedetă

Puțini își pot închipui că Diva inamorata Loredana Groza a împlinit 50 de ani și este în continuare una dintre cele mai sexy interprete de la noi, indiferent de varstă. Solista a avut parte de o aniversare aparte, în vremuri de pandemie, în izolare, însă a fost fericită că fanii și prietenii i-au fost alături și i-au urat toate cele bune. Pe 10 iunie Loredana a împlinit 50 de ani, o vârstă pe care nu o arată nicicum, mai ales că este foarte sexy în ultima perioadă. Ea a postat un mesaj pe rețelele de socialziare și a primit o mulțime de felicitări. “I dont care how old are you or how old i am. We are living în the same time” – “Nu-mi pasă câți ani ai sau câți ani am … Noi trăim în același timp”, a scris îndrăgita actriță, cântăreață și vedetă de televiziune. Dar cum a debutat ea? În 1987, la Costinești Music Festival, l-a cunoscut pe celebrul compozitor de muzică pop Adrian Enescu. El a scris piesa „O inimă de 16 ani” pentru ea, iar după ce a devenit un hit, a decis să scrie un album întreg pentru ea. Astfel, primul album al Loredanei, „Bună seara, iubito” a fost lansat în

1988. Deși piesa din titlu nu a fost difuzată la televiziunea românească din cauza cenzurii comuniste, albumul a avut un succes uriaș, fiind vândut într-un milion de exemplare. În 1989, Adrian Enescu și Lucian Avramescu au produs cel de-al doilea album, „Un buchet de trandafiri”, care a avut și el succes. De-a lungul timpului s-a reinventat, a fost actriță de film, de seriale, a cântat în mai multe variante și mai multe stiluri și a fost jurată la mai multe emisiuni de televiziune. Este fiică, soră, soție și mamă și le face pe toate cu dăruire. Iar de ziua ei, printre multe flori, a primit și un inel special. La Mulți Ani, Loredana!