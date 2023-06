Loreen, câștigătoarea Eurovision 2012 și 2023, vine la București

Organizatorii SAGA Festival au anunțat un nou artist care va urca pe scena principală a evenimentului. Este vorba de Loreen, cântăreața din Suedia care a câștigat Eurovisionul de anul acesta.

SAGA Festival 2023 promite să fie o ediție de neratat, mai ales în ceea ce privește lineup-ul. Un nou artist a fost adăugat pe listă, Loreen, cântăreața suedeză care a câștigat Eurovision 2023.

Mai mult, organizatorii SAGA au reușit să mărească suprafața festivalului cu 20.000 de metri pătrați. Astfel, participanții pot să-și etaleze cele mai bune mișcări de dans, într-un spațiu propice.

Programul celor 3 zile de festival pentru scenele Source, Heat, Spark, Switch și Drift:

Vineri, 23 iunie: Lil Nas X, Skrillex, Adriatique, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Melanie C, Delia, Franky Wah, 999999999, Gordo, Hector Oaks, Hitty, Paula Temple

Sâmbătă, 24 iunie: Loreen, Fisher, Robin Schulz, Gabry Ponte, Hot Since 82, Ida Engberg, Joel Corry, Justus, Paco Osuna, Subcarpați

Duminică, 25 iunie: Wiz Khalifa, Alan Walker, Tale of Us, Adam Beyer, B.U.G. Mafia, I Hate Models, Kevin De Vries, Mochakk, Sickick, Spike, Vintage Culture.

Artiștilor deja menționați li se alătură DJi din scena locală de EDM, tehno și house, dar și artiști de hip-hop și trap, care vor asalta Switch stage hijacked by Hustle, precum IAN, Deliric, Killa Fonic, Nane, Puya, Azteca, Gheboasă și alții.

SAGA este un festival de muzică inovator, ce are loc pe Aeroportul Romaero din București. Evenimentul aduce publicului unii dintre cei mai iubiți artiști și o producție audio-vizuală uluitoare Ediția din 2023 va reuni cele mai bune talente din spectrul industriei creative, este locul perfect pentru un public liber, cu viziune, pentru iubitorii de muzică din întreaga lume.

Sursa: Tabu.RO