MARe/Muzeul de Artă Recentă ⎥ Tur înseninat

Miercuri, 27 ianuarie, de la ora 14:00, puteți participa la un tur ghidat prin expoziția Din Senin/Out of the Blue, susținut de Ioana Șerban, curator al Muzeului de Artă Recentă din București. Durata turului este de o oră, iar intrarea este liberă, însă va fi permisă în limita locurilor disponibile. Înscrierile se fac la adresa de email [email protected]

Turul ghidat reprezintă o experiență aparte atunci când el este realizat împreună cu un curator al muzeului, iar nu cu un ghid, în sensul turistic al termenului. Iar Ioana Șerban are, poate, cea mai mare experiență în acest sens, la MARe.

Dar acest tur are ceva aparte. În primul rând că vorbim despre o oră dedicată exclusiv uneia dintre cele trei expoziții ce pot fi văzute în muzeu și anume expoziția temporară Din senin/Out of the Blue.

Este o expoziție extrem de problematică deoarece curatorii au fost în situația de a face un pariu aparent imposibil: cum să „construiești” o expoziție în absența unui concept, a unei idei în baza căreia să identifici și să alegi lucrări și artiști?

Din senin/Out of the Blue este, așa cum îi spune și numele, un fel de „întâmplare”. Expoziția prezintă o mare parte din lucrările selectate și achiziționate de MARe în cadrul campaniei E Albastră, desfășurată între 10 mai și 10 iunie 2020, imediat după ieșirea din starea de urgență.

Nici campania, nici achizițiile nu s-au făcut întâmplător, desigur, dar nimeni nu a știut, până în ultima zi de selecție, care și câte lucrări vor fi achiziționate.

Lucrările au fost alese în baza valorii lor intrinseci, au fost privite, evaluate și achiziționate fiecare în parte, fără a fi privite în legătură cu celelalte și în lipsa criteriilor specifice unei expoziții.

Astfel s-a născut o expoziție Din senin/Out of the Blue! Iar provocarea a fost uriașă: în ce mod se poate alcătui un discurs din „cuvinte” care au fost alese pentru ele însele, iar nu în baza unei sintaxe? E aproape un „dadaism” neprogramat. Expoziția s-a întâmplat (și se întâmplă încă), chiar… din senin!

Ioana Șerban va fi, așadar, interpretul și hermeneutul dumneavoastră în structura unei expoziții prin care lucrările au fost asociate întru construirea unui discurs coerent.

Au reușit curatorii să facă o propoziție din cuvinte fără legătură? Este oare posibil ca prin asocierea unor povești autonome și atât de diferite (căci fiecare lucrare este o poveste!), să realizeze o „meta-narațiune” care să le înglobeze fără dezacorduri?

Sunt doar câteva din întrebările la care Ioana Șerban ar putea (și chiar poate!) să răspundă. În fond, votul ei a contat în alegerea lucrărilor, iar părerea ei a contat în realizarea expoziției.

În al doilea rând, trebuie notat că una dintre aceste lucrări va fi aleasă (prin votul echipei curatoriale, al sponsorilor și al publicului) în vederea unui premiu în bani, în valoare de 7000 de euro, premiu care va fi decernat artistului care a realizat-o în cadrul evenimentului Dă-te mare!, din data de 31 ianuarie 2021.

Așadar, miercuri, 27 ianuarie, la MARe/Muzeul de Artă Recetă vă așteaptă un tur ghidat cu acces gratuit, dar pe bază de înscriere, de la 14:00 la 15:00. Evenimentul este organizat cu susținerea Ministerului Culturii.