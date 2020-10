Marion Cotillard: o nouă campanie Chanel N°5 pe lună!

EXCLUSIV. Muza parfumului emblematic al casei din rue Cambon, Marion Cotillard, revine într-o nouă campanie publicitară. Actrița a dezvăluit în exclusivitate pentru Madame Figaro câteva detalii din culisele acestui short film semnat de regizorul Johan Renck.

Parfumul Chanel N°5 continuă să seducă femeile din întreaga lume. De-a lungul anilor, ambasadorul fragranțelor gravate cu un dublu C a fost reprezentat de muze remarcabile. Din februarie 2020, Marion Cotillard este cea care îl va purta. Une rencontre comme une évidence, vorba francezilor.

Am simțit de prima dată o legătură cu N°5. Acum este un clasic, dar și-a păstrat nota distinctivă. De altfel, asta este și trăsătura unei legende: să traverseze timpurile. Așadar, mă simt foarte norocoasă să duc mai departe istoria acestui parfum emblematic.

Pentru a pune în scenă întâlnirea dintre actrița de Oscar și colonie, Chanel mizează pe un short film gândit ca un moment cinematografic, iar asta în marea tradiție a campaniilor publicitare ale parfumului. De-a lungul istoriei, N°5 a fost promovat de duouri marcante aflate atât în fața, cât și în spatele camerei: Nicole Kidman și Baz Luhrmann sau Audrey Tautou și Jean-Pierre Jeunet.

Este o poveste de iubire destul de fericită. Am simțit că această femeie e plină de viață și e foarte liberă prin felul în care exprimă ceea ce simte. Ne aflăm la paroxismul acestui sentiment amoros, cu două forțe umane care se întâlnesc.

Pentru această campanie, a fost solicitat muzicianul suedez și regizorul serialului Cernobîl, Johan Renck.

Sunt foarte încântatată de această întâlnire. Am avut o colaborare fericită, care m-a îmbogățit. Are această energie malițioasă și magică. În același timp, are un univers foarte special.