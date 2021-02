Mateia, românca model cu succes în SUA, a lansat un nou hit dedicat iubirii

Mateia, a revenit în atenția fanilor din toată lumea cu o nouă piesă și un videoclip. Aceasta se numește “Magic World” și a fost lansat în luna iubirii – între Sfântul Valentin și Dragobete, pentru că ea cântă despre dragoste.

Numele ei adevărat e Elena Matei, s-a născut în Moldova, dar locuiește la New York și a avut ocazia să pozeze pentru cele mai cunoscute reviste și să facă o mulțime de campanii de publicitate.

Însă prima dragoste a Elenei a fost muzica și după ce a colaborat cu Akcent și Adrian Sînă în 2014, a lansat în decembrie un cover la piesa “Santa Baby”. Zilele acestea solista a înregistrat piesa “Magic World”, ”o melodie compusă de mine, o piesă de dragoste care îți da senzația aceea de fluturi în stomac. O iubire pură. Videoclipul a fost regizat de cei de la Gun Music și pot să spun că am început cu idee de par, de coafură, unde am stat trei ore și am terminat cu totul altă”, spune Mateia care a adăugat că “am început ușor să ne întoarcem la normal și am început ședințele foto și proiectele noi”.

Tânăra a terminat școala de muzică și cântă de când se știe dar dintr-o pură coincidență a început carieră în modă și a ajuns pe cele mai mari podiumuri de modă, locuind în acest moment peste hotare. Elena colaborează in SUA cu Victoria’s Secret, Tommy Hilfiger, Guess, și alții.

“Până acum am făcut parte din multe campanii, însă printre preferatele mele se numără „Beach Bunny Resort 2020 Campaign și „Raw Spirit Perfumes” unde am lucrat cu celebrul fotograf Victoria’s Secret – Russel James. Am avut onoarea să fac parte și din Angels Book (Victoria Secret), alături de Gigi Hadid, Adriana Lima, Kendal Jenner, etc. De asemenea, am apărut pe copertele multor publicații de modă renumite precum Harper’s Bazaar, Marie Claire, Vogue, Ocean Drive, Elle, L’Officiel, Numero, Glamour, etc”, a mai spus ea.

Tânăra a avut ocazia de a lucra cu foarte multe vedete din domeniul modei și a întâlnit multe celebrități de la Cindy Crawford la Bill Clinton sau gemenii Sprouse. Cât despre viitoarele proiecte muzicale, Elenei i-ar plăcea să lucreze cu Rita Ora, Taylor Swift sau Selena Gomez.