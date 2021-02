Anna Lesko, gest înduioșător pentru graviduța Adela Popescu

Adela Popescu a dezvăluit pe contul ei de Instagram că artista Anna Lesko a făcut un gest emoționant pentru ea.

Vedeta, care este însărcinată în cinci luni cu al treilea copil, a fost impresionată de gestul pe care Anna l-a făcut pentru ea.

„Ieri i-am comentat Annei Lesko la o postare pe Insta Story în care a pus niște pancakes care arătau absolut delicios. Am rugat-o să-mi trimită și mie rețeta. Eu cu Anna ne știm de la emisiune [Vorbește Lumea]. Am avut-o invitată de mai multe ori și prea multe nu am vorbit. Întotdeauna mi s-a părut o gospodină desăvârșită și o mamă foarte bună. Am vorbit despre Adam. Și, după ce i-am scris și am rugat-o frumos să-mi trimită și mie rețeta, astăzi m-am trezit că a trimis pe cineva cu clătite acasă, clătite făcute de ea special pentru mine și pentru copii și cu rețeta, desigur. M-a super impresionat gestul ei. M-a anunțat Radu că au venit. Mulțumesc, Anna!”, a mărturisit Adela Popescu în mediul online.

Anna Lesko ia rolul de gospodină foarte în serios. Artista din Republica Moldova gătește dumnezeiește, dovadă stau zecile de postări de pe Instagram. Vedeta declara cu ceva vreme în urma că adoră să petreacă timp în bucătărie și că se pricepe la gătit.

Interesant e și faptul că de multe ori Anna gătește îmbrăcată în ținute sexy, spre deliciul fanilor ei.