Mesajul acid al Laviniei după ce s-a anunțat că divorțează de Bănică

În ultima perioadă s-au făcut speculații despre căsnicia lui Ștefan Bănică și a Lavinei, că s-ar fi terminat pentru că solista nu mai poartă verighetă. Iată că solistă a fost foarte deranjată de aceste afirmații și a publicat un mesaj interesant pe pagina ei de socializare în care lămurește lucrurile în glumă.

“Și iată cum vuiește presa că divorțez, pentru că apar într-o poză unde nu am verighetă pe deget! Păi nu divorțez eu? Eu cu asta mă ocup de când se crapă de ziuă! Că altă treabă nu am ! Am un notar mic la ușă care stă pe un scaun mare cu actele pregătîte :-). La fel și instanța, mă așteaptă zilnic în caz că s-a răzgândit notarul,căci nici ea, instanța sărăcuța altă treabă nu are!

Doamne mare ți-e grădina! Cum să ghicești așa în stele divorțul cuiva pentru simplu fapt că verigheta lipsește de pe deget? Hai că de data asta n-ați zis nimic de “surse din anturajul cuplului”, asta mai lipsea :)! Voi purtați tot timpul verighetele, nu va este frică că se lipește covidul de metal? Dragi cetățeni, din presă, nu mai sunt subiecte interesante? Alegerile din America, problemele cauzate de pandemie, închiderea piețelor, lipsa locurilor din spitale? Dacă considerați că acestea sunt lucruri mai puț̦în importante decăt lipsa verighetei ( wow ! ) de pe degetul meu, atunci vă spun ca să dormiți liniștiți ! Când voi divorța, vă sun eu pe fix! Momentan suntem îndrăgostiți. Lulea!!!!!!”, a scris Lavinia pe pagină să de socializare.