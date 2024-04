Mirela Retegan a refăcut Gașca Zurli și pleacă în turneu în noua formulă

Mirela Retegan a anunțat că a refăcut Gașca Zurli și că va începe un turneu în noua formulă.

Recentele plecări din Gașca Zurli ale actorilor Vero Căliman, Lulu Varodi și Răzvan Marina au stârnit multe discuții în spațiul public, cu privire la motivele care au stat la baza acestor decizii. Cu toate acestea, Mirela Retegan nu s-a lăsat descurajată și a decis să meargă mai departe, angajând noi colaboratori pentru a completa trupa, potrivit click.ro.

Miercuri, 3 aprilie, fondatoarea trupei a făcut anunțul oficial al noului turneu al Găștii Zurli, în formula refăcută, printr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare. Trupa s-a reunit în cursul zilei de ieri pentru o ședință foto premergătoare turneului, care va include mai multe orașe din țară.

„Începem cel mai mare turneu din România – 269 de orașe în care vom duce bucuria zurli, cu Codlea și Săcele. Urmează Adjud, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Bumbești Jiu. Am făcut Zurli din dragostea mea imensă, pentru copii, din nevoia de a dezvolta o industrie în care nu se întâmpla aproape nimic, atunci când Maya era mică. Am vrut, ca toți părinții, ceea ce e mai bun și frumos pentru copilul meu. Și am făcut. Și l-am împărțit cu toți părinții. Astăzi Fenomenul Zurli este model, inspirație și motivație pentru foarte mulți oameni, care știu și pot să facă lucruri pentru copii.

În ceea ce mă privește, am încă multă energie și multe idei. Cunosc foarte bine nevoile copiilor și știu cum să aduc povestea și jocul în procesul lor de creștere și educație. Am pregătit sute de oameni să facă asta. Focusul meu în perioada următoare e pe crearea de povești noi, descoperirea de noi talente, pregătirea noilor colaboratori. Urmăriți paginile noastre oficiale! Calendarul evenimentelor se construiește pas cu pas, în funcție de săli, distanțe, disponibilități. Punem în vânzare primele bilete. Din fericire, în orașele mai mici, cheltuielile de deplasare, chirii, organizare sunt mai mici – așa că am putut să ajustăm și prețurile.

Echipa Zurli lucrează de zor la pregătirea celui mai mare turneu din Romania- 269 de orașe! Încerc să ajung și eu în cât mai multe locuri. Abia aștept să ne vedem, abia aștept să ne cunoaștem!”, a anunțat Mirela Retegan, pe conturile ei de socializare.

În imaginile distribuite de Mirela Retegan de la ședința foto, se pot observa și cele mai îndrăgite personaje din Gașca Zurli, printre care Fetița Zurli, Bucătărașul Lulu și Truli, care au fost interpretate până de curând de cei trei actori care au părăsit trupa. Totodată, Mirela Retegan a anunțat că va avea parte de un ajutor de nădejde în persoana fiicei sale, Maya.

Sursa: Tabu.RO