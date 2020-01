Netflix va cheltui mai mult de 17 miliarde de dolari pentru conținut – în 2020

Netflix își menține ferm piciorul apăsat pe pedala de viteză în cursa pentru primul loc în topul rețelelor de streaming-video.

Netflix va investi în acest an aproximativ 17,3 miliarde de dolari în conținut, potrivit unei noi prognoze a firmei BMO Capital Markets din Wall Street. Investiția a crescut de la aproximativ 15,3 miliarde de dolari în 2019. Se preconizează că cheltuielile cu investiția în conținut vor atinge 26 de miliarde de dolari până în 2028, conform raportului BMO. Prognoza a apărut înaintea raportului de câștiguri trimestrial pentru 2019 al Netflix, care se va finaliza marți, 21 ianuarie, după închiderea pieței. Investitorii vor afla atunci cum Disney Plus și Apple TV Plus, printre primii rivali, au afectat creșterea abonaților Netflix în perioada de sfârșit de an.

Cea mai mare parte a bugetului de conținut al Netflix pentru anul 2020 va fi distribuit pentru conținut original, potrivit BMO. Cheltuielile globale pentru conținut ale Netflix sunt semnificativ mai mari decât ceea ce au spus marile conglomerate media pe Wall Street că vor plăti în propriile lor inițiative de streaming. În anul fiscal 2020, Disney a spus că va cheltui 1 miliard de dolari pentru Disney Plus și va avea cheltuieli de operare de aproape un miliard de dolari. Potrivit AT&T, WarnerMedia va investi până la 2 miliarde de dolari în HBO Max în 2020. Pentru a se descurca cu finanțarea bugetului de conținut, Netflix are datorii pe termen lung în jur de 14,6 miliarde de dolari.