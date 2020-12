New couple alert! Mădălina Ghenea se iubește cu un fotbalist, cu 12 ani mai tânăr decât ea

Mădălina Ghenea se află din nou în atenția presei din Italia. Se pare că pe focoasa brunetă sărbătorile n-o prind singurică. Românca, în vârstă de 33 de ani, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu unul dintre tinerii de mare perspectivă ai fotbalului peninsular.



Nicolo Zaniolo este la doar 21 de ani unul dintre tinerii pe care se bazează viitorul fotbalistic al celor de la AS Roma. A bifat deja peste 50 de meciuri în tricoul formației de pe Olimpico din 2018 încoace, an în care a semnat cu gruparea din Serie A.

Nicolo Zaniolo

Conform Corriere dello Sport, Nicolo s-a despărțit recent de iubita sa, Sara Scaperotta, iar acum trăiește o aventură cu Mădălina Ghenea. Diferența de vârstă dintre cei doi (12 ani în plus pentru fotomodelul român) nu pare să constituie o problemă pentru cei doi.

Conform Corriere, cei doi au anunțat „neoficial” flirtul: au avut pe Instastory o imagine asemănătoare postată la mică distanță unul de altul, încă un indiciu că sunt împreună.

Informația conform căreia Mădălina Ghenea și Nicolo Zaniolo sunt împreună este confirmată și de Il Messagero.

Mădălina Ghenea a avut relații cu cei mai râvniți actori de la Hollywood

Printre cei care se află pe lista foștilor iubiți ai Mădălinei se numără și Dragoș Săvulescu, fostul acționar de la Dinamo, care acum lucrează ca producător de film. Relația cu Săvulescu a fost cea mai lungă a Mădălinei, cei doi fiind împreună doi ani, din 2009 până în 2011.

De asemenea, și cel mai îndrăgit actor de la Hollywood, Leonardo DiCaprio, a făcut parte dintre cuceririle oltencei în anul 2011. Și lista poate continua cu Adrien Brody (2011), Gerard Butler (2012-2013), Michael Fassbender (2014), Lewis Hamilton (2015) sau Philipp Pleine (2016), potrivit Click!.

Cel mai recent iubit al ei e miliardarul Matei Stratan, cu care are o fetiță de 3 ani.