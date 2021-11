Nicole Cherry a născut. Primele imagini cu fetița și primele declarații ale cântăreței

Nicole Cherry a născut pe 27 noiembrie, cu câteva zile înainte de a împlini 23 de ani, o fetiță perfect sănătoasă căreia ea și partenerul ei de viață i-au pus numele Anastasia.

Vedeta a arătat primele imagini cu micuța, dar a făcut și declarații. „A venit prințesa”, a scris Nicole în dreptul imaginii cu Anastasia, toată înfășată în roz. Deocamdată, solista a ales să nu-i arate chipul bebelușei.

„E minunată! Nu că este a mea, dar este minunată! M-am topit! Nu mai pot după ea. Doamne, ce frumos! Vă mulțumim pentru toate mesajele, pentru că am primit foarte multe. Vă mulțumim pentru toate gândurile bune și ne vedem curând! Suntem bine”, a spus artista de pe patul de spital.

Pentru că este totul nou pentru ea, Nicole Cherry va avea ajutor din partea familiei, iar mama ei îi va fi alături în fiecare clipă.

Chiar cu puțin timp înainte să nască, artista a luat o decizie importantă pentru bebeluș. Nicole Cherry a stocat celule stem pentru fetița ei.

„Ca om, ca fiică, soră, iubită etc., mi-am propus mereu să fiu protectivă și fac ce-mi sta în putere pentru fericirea și sănătatea oamenilor dragi. Dar ca mamă, voi căuta mereu pentru copilul meu cele mai bune lucruri, cele mai frumoase, cu foarte multă atenție și iubire. Există câteva lucruri simple pe care le pot face înainte de a veni pe lume; am avut grijă de mine pe toată perioada sarcinii, am fost atentă la ce mănânc, unde merg, ce fac, cât efort depun și când trebuie să mă opresc, iar acum a venit momentul unui pas important – am luat decizia să stochez celulele stem pentru fetița mea. Doamne ajută să nu fie nevoie să le folosim, dar confortul emoțional este garantat. Anastasia, you gonna rock this world!”, a scris Nicole Cherry pe Instagram înainte cu câteva ore să nască.