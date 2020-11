Parfumierul care iubește mirosul blănii pisicilor sale

Studiile științifice confirmă faptul că, dintre toate simțurile, mirosul oferă cea mai bună amintire. În „Scent Memories”, revista Cut îi întreabă pe oameni despre parfumurile pe care le asociază cu diferite momente din viața lor.

Parfumierul Jérôme Di Marino și-a petrecut ultimii doi ani lucrând la noul parfum personalizabil al creatoarei de modă maghiaro-americane Judith Leiber, More Is More! În loc să se concentreze pe un singur parfum, Di Marino a creat trei parfumuri unice care pot fi purtate singure sau amestecate împreună, datorită unei sticle cu mai multe camere echipată cu glisoare din cristal Swarovski care permit purtătorilor să-și schimbe combo-urile dorite.

Noul parfum More is More by Judith Leiber

Acest parfum șapte în unu este perfect pentru nasul volubil sau pentru acea persoană sofisticată.

Prima lui amintire parfumată își are originile în copilărie. Parfumierul povestește că pe când avea 4 ani, educatoarea lui purta un parfum reconfortant, care i-a rămas întipărit în memorie. A aflat numele parfumului său 17 ani mai târziu, după ce a început să studieze aceste esențe.

Fericirea lui miroase a călătorie. „Din păcate, în ultima vreme nu avem multe opțiuni, dar îmi place să călătoresc pentru că te face să vezi lumea diferit și să descoperi noi experiențe de parfum. Îmi place să fiu surprins. Neașteptatul îmi inspiră munca de zi cu zi”, spune Jérôme Di Marino. Dragostea poartă mirosul cuiva iubit, parfumul ei special. Durerea miroase a vreme întunecată, furtunoasă. Prietenia miroase a masă bună și a vin bun.

Jérôme di Marino

Cel mai prost miros este plictisitor. „Un miros foarte comun pe care îl poartă toți cei din jur. Un parfum pe care l-ai mirosit de atâtea ori te enervează aproape, cel pe care îl mirosi atât de des nu mai este special pentru tine. Acesta este cel mai prost miros pentru mine. Ca parfumier, creez parfumuri pentru a transmite emoții și pentru a ajuta oamenii să se simtă speciali în timp ce le poartă și pentru a crea momente speciale. Dacă un parfum este plictisitor, mă face să mă simt prost cu munca pe care am făcut-o.”, recunoaștea el.

Primul lucru pe care îl miroase dimineața: blana celor două pisici ale sale. „Am o British Longhair și o British Shorthair. Nu le permit să doarmă în dormitor, așa că sunt singure în sufragerie toată noaptea și primul lucru pe care îl fac dimineața este să le îmbrățișez. Îmi place să miros blana pisicilor”, a mărturisit parfumierul.

Dacă există o stea în creștere a parfumurilor, Jérôme di Marino este aceasta. Protejatul lui Francis Kurkdjian – renumitul parfumier din spatele lui Le Paul și Narciso de Jean Paul Gaultier de Narciso Rodriguez – parfumierul din Paris este un membru de frunte al noii generații care profită de inspirația din frumusețea de afară și își pune amprenta pe parfumuri clasice.

Sub îndrumarea lui Kurkdjian, di Marino a lansat unele dintre cele mai mari parfumuri din ultimii ani de la Carven la Elie Saab, precum și propriile sale licori.