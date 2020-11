Portret al artistului la tinerețe: Daniel Alexandru Dragomir, coregraful care predă lecții de zbor spre alte lumi

A vorbi despre tinerii artiști români pare un subiect tabu. Tocmai de aceea, ne propunem să vă facem cunoștință cu noua generație de creatori.

Astăzi, învățăm să ne depășim limitele fizice împreună cu Daniel Alexandru Dragomir, fondatorul companiei de dans Contemporary Creative Dreamers. Un coregraf cu spirit de echipă pentru care dictonul latin Nihil sine Deo nu este doar motto-ul Familiei Regale a României…

Dacă aș avea măiestria futuristului Giacomo Balla, l-aș picta pe Daniel în toate ipostazele zborului său, încercând să-i deconstruiesc metodic fiecare secvență de mișcare și, precum în Dinamismul unui câine în lesă, ați descoperi că un dansator are douăzeci de picioare în loc de două.

Dar fiindcă sunt doar o victimă care cade pradă foarte ușor figurilor de stil, vi-l voi descrie în epitete. E matematic, spiritual și grijuliu. Preț de câteva ore, am avut onoarea să-l descopăr exact așa cum mi l-am imaginat mereu: vorbind cu pasiune, modestie și siguranță despre arta dansului.

Născut în libertatea streetdance-ului, pe care l-a practicat în perioada 2010 — 2012, a cunoscut, ulterior, bogăția infinită de tehnici și estetici pe care doar dansul contemporan ți-o permite. După un an de cursuri, era pregătit să bată în poarta de la UNATC și să-și ceară dreptul de a deveni un coregraf profesionist.

Ne întâlneam întâmplător, de multe ori, pe holurile facultății și ne salutam dintr-o privire așa cum fac străinii care nu fug de cei pe care nu-i cunosc. Iar într-o zi, am primit o invitație de la un prieten coregraf să merg la spectacolul de dans Nihil sine Deo. Era lucrarea de master cu care Dragomir absolvea studiile de la UNATC.

Asta se întâmpla în 2019, foarte aproape de premieră. Acum, spectacolul se bucură de participarea la aproape zece festivaluri de profil din țară. De la Craiova și până la Oradea, distribuția Nihil sine Deo și-a învățat lecția adaptării și a fost aplaudată pentru performanța sa.

Nihil sine Deo vorbește, în primul rând, despre universul interior al lui Daniel, care îl caută pe Dumnezeu pe pământ și crede că în zbor Îl va putea cuprinde. O dovadă reală că tehnica, atunci când este asumată cu rigurozitate, devine un catalizator al emoției.

În orice context artistic, virtuozitatea vrăjește spectatorii. Și nu mă veți convinge niciodată că un astfel de spectacol este născut din hazard. După discuția avută cu el, voi încerca să vă și arăt de ce greșiți când vă îndoiți de forța creatoare a tinerilor.

În spectacolul lui există numeroase momente de sincron. Corpurile interpreților nu numai că se mișcă simultan cu precizia unor ceasuri elvețiene, ci ele respiră în același timp, de parcă ar fi un singur trup. În plus, coregraful construiește scene de zbor, în care dansatorii se aruncă și se prind în aer, sfidând, în clipa suspensiei, gravitația și legile noastre pământești.

În tot acest periplu, el nu stă deoparte ca un regizor autosuficient. Este în mijlocul acțiunii, se lasă propulsat spre înălțimi de partenerii săi de dans și nu îi este frică de cădere pentru că echipa lui este mereu acolo, gata să-i amortizeze aterizarea.

Care-i secretul acestei sublime coregrafii? Echipa. Oamenii. Prietenia. Atribuiți-i ce nume vreți. Mai presus de orice, el pune preț pe puterea oamenilor de a comunica, de a-și fi alături indiferent de circumstanțe, în vorbă și, mai ales, în faptă.

Este de-a dreptul emoționant să-l asculți invocând într-una șansa de a avea în preajma sa oameni care să creadă în el și în visurile sale. Mai mult, consideră că fără experiența de la UNATC nu ar fi putut să creeze și să experimenteze în felul în care a făcut-o, iar asta fără să-și ridice facultatea în slăvi.

Am avut norocul ca întotdeauna să am interpreți buni.

Pentru el, profesorii nu sunt mereu perfecți, dar cine este? I-am admirat creația, dar cunoscându-l îl stimez mai mult. De ce? Fiindcă e printre puținii care, înainte dea arunca vina asupra profesorilor pentru lipsa lor de pregătire, se întoarce către colegii săi studenți și le spune fără ocol, „există și o lipsă de interes din partea noastră.”

În timpul studiilor de licență, a fost foarte apropiat de doamna profesoară Elena Zamfirescu fiindcă ea, a fost cea care „m-a lăsat să mă dau cu capul de pereți până găsesc varianta cea mai bună”. Este o prezență constantă în formarea sa, un om pe care simte nevoia să-l sune, cu care vrea să discute despre tot ceea ce-l frământă în artă.

Ceea ce mă frapează la el este felul în care ține la distanță orice formă de narcisism atunci când vorbește despre propria creație. În viziunea lui, nu doar că oamenii cu care colaborează sunt cei mai importanți, ci și comportamentul lor în lucru.

Își alege interpreții pentru un spectacol invitându-i la un experiment: un dialog în pași de dans. Astfel, află dacă găsește în omul de lângă el un partener de încredere, o persoană dispusă să dea pe cât i se oferă.

De-a lungul timpului, am cunoscut oameni mai buni decât mine, decât interpreții mei, dar nu am reușit să colaborez cu ei din cauza comportamentului lor.

Nu se oprește aici. Își dorește ca întreaga echipă să se conecteze și, pe cât posibil, să se creeze strânse legături de prietenie. După spusele sale, acesta ar fi avantajul spațiului de creație indepedent. Doar aici există luxul de a-ți alege oamenii cu care vei lucra.

Eu am căutat și, până acum, am și reușit ca cei cu care lucrez să-mi devină prieteni.

Nihil sine Deo este un spectacol-manifest care-și propune să rupă toate barierele de care ne izbim în drumul nostru către lumea ideală. La fel ca Platon, își scoate publicul din peșteră, afară, la lumină. Cum? Forțând orice limită care există.

De la anduranța fizică a dansatorilor, antrenată prin exerciții de contact improvisation și până la obsesia de a lucra pe metronom și cea mai mică respirație, și-a dorit să afle cât de departe poate merge un artist care vrea să-și întâlnească Creatorul.

Până în prezent, banii sunt unicul hotar care îl mai împiedică, din când în când, să se viseze infailibil.

Arta cere timp, iar el este dispus să aibă răbdare. Nihil sine Deo este un spectacol construit cu pași mici, dar semnificativi pentru care a lucrat mai bine de un an.

Conștientizează că nu va mai avea prilejul să acorde atâta timp unei unice lucrări, dar asta nu-l descurajează, ba dimpotrivă. Vrea și crede că este în stare să facă față secolului vitezei.

Dincolo de limitele umane, a căutat să exprime prin câteva întinderi și strângeri, tensiunea erotică ce zace în noi toți. Sexualitatea e legată de corp, de viu, iar el o chestionează atât la nivel individual, cât și în cuplu, însă fără a imagina duete clasice.

Latura pământeană este redată de mișcările trupurilor, în timp ce muzica vorbește despre spiritualitate și tot ce este inefabil.

Un corp masculin, acompaniat de o voce feminină deschide universul din Nihil sine Deo, iar în oglinda din final raportul este inversat. Animus și anima într-un spectacol cu ritm impus, în care nimic nu se poate fără Dumnezeu.

Două fete formate în dulcele stil clasic al licelui de coregrafie, trei băieți crescuți în lumea streetdance-ului și o adolescentă de doar 16 ani. Pe scurt, o distribuție eterogenă căreia i-a răspuns ferm cu o soluție, deopotrivă, simplă și complexă: respirația.

Au pornit ca o echipă eclectică, cu stiluri diferite de a înțelege și reda mișcarea, dar au învățat „să le deconstruiască” pentru a găsi dansul de dincolo de stil: cel în care corpul devine instrument de bază în conturarea unei idei.

Înainte de a colabora cu sound designer-ul Adrian Piciorea, despre care afirmă că „a avut multă răbdare cu mine”, coregraful a încercat să lucreze cu un prieten, însă relația profesională nu a funcționat, iar el este eminamente un creator care-și ascultă instinctul.

Ca sursă de inspirație, a pornit de la muzica creștină și tobele japoneze taiko pentru a declanșa o ciocnire nu doar de civilizații, ci și de sunete. Respirațiile controlate ale perfomerilor acompaniate de dimensiunea serafică a unei muzici precum Agnus Dei și întrerupte brutal de magnitudinea percuțiilor produse de tobele taiko este o adevărată explozie de sentimente, senzații și sensuri.

Scena e neagră și goală, o cutie italiană în care corpurile se transformă într-un personaj colectiv secundar, iar muzica devine adevăratul protagonist. Pentru el, corpul neanimat de forța muzicii este inert și inexpresiv, dacă nu chiar de-a dreptul mort.

A avut o imagine care l-a bântuit până în ziua premierei. Pământul, plămada din care se spune că suntem făcuți, era unicul element de decor necesar pentru a-și desăvârși creația, însă împrejurările vieții i-au fost potrivnice.

S-a sfătuit cu câțiva colegi de la scenografie în privința celui mai potrivit tip de sol. A mers în magazine, a pipăit și a mirosit toate soiurile de lut până ce a ajuns să cumpere o tonă de pământ!

Și-a luat echipa și l-au cărat în saci până în sala de repetiții. L-au împrăștiat pe covorul de dans, dar și-au dat seama că e prea umed. Au deschis atunci geamurile și l-au lăsat acolo peste noapte, sperând că, până a doua zi, se va usca. Dar afară era aproape vară și l-au găsit la fel de alunecos și greu de controlat. Premiera bătea la ușă, iar el trebuia să ia o decizie.

Am avut de ales între a prezenta performanța unui material lucrat timp de un an sau a reduce totul la 60%. Am ales că nu pot să păstrez atmosfera oferită de scenografie. Am strâns pământul, am făcut repetiția, mi-am anunțat profesorul și el a spus că e important să nu ne accidentăm. Exista acest risc, iar eu nu am vrut și nu vreau să-mi pun dansatorii în pericol.

DANIEL ALEXANDRU DRAGOMIR